Ντόναλντ Τραμπ: «Λυπάται» για τη βασιλική οικογένεια μετά την αφαίρεση των τίτλων του Άντριου

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «λυπάται» για τη βασιλική οικογένεια, μετά τα όσα έχουν συμβεί με τον πρίγκιπα Άντριου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αισθάνεται λύπη για τη βασιλική οικογένεια, έπειτα από την απόφαση να αφαιρεθούν οι τίτλοι του πρίγκιπα Άντριου, εν μέσω πίεσης που δέχεται το παλάτι για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One την Κυριακή, ο 79χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε για τον πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος πλέον δε φέρει επίσημα τον τίτλο του πρίγκιπα.

«Αισθάνομαι πολύ άσχημα. Είναι κάτι τρομερό αυτό που συνέβη στην οικογένεια. Πρόκειται για μια τραγική κατάσταση, λυπάμαι πραγματικά για την οικογένεια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο Άντριου, θα φέρει πλέον το όνομα Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, μια απόφαση που χαρακτηρίστηκε πρωτοφανής για τα δεδομένα της βασιλικής οικογένειας.

Η εξέλιξη αυτή είναι συνέχεια της αρνητικής δημοσιότητας που προκάλεσε η αναζωπύρωση των ερευνών για τη φιλία του με τον Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε το 2019 στη φυλακή, ενώ περίμενε να δικαστεί για κατηγορίες συνωμοσίας και σεξουαλικής διακίνησης.

Οι σχέσεις του Άντριου με τον Έπσταϊν έχουν βρεθεί ξανά στο μικροσκόπιο τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Έπσταϊν είχε ομολογήσει την ενοχή του το 2008 για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου. Εκείνη την εποχή, η φιλία του με τον Άντριου ήταν γνωστή, και οι δύο είχαν φωτογραφηθεί μαζί στην έπαυλη του Τραμπ στο Mar-a-Lago στη Φλόριντα.

Ο Τραμπ και ο Άντριου έχουν φωτογραφηθεί μαζί σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν. «Δεν είναι επιτηδευμένος, είναι πολύ ευχάριστος τύπος», είχε πει ο Τραμπ για τον πρώην πρίγκιπα σε συνέντευξή του στο PEOPLE το 2000.

Ωστόσο, τον Δεκέμβριο του 2019, έναν μήνα μετά την αποχώρηση του Άντριου από τα βασιλικά του καθήκοντα, ο τότε πρόεδρος Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους: «Δεν γνωρίζω τον πρίγκιπα Άντριου, αλλά είναι μια δύσκολη ιστορία, πολύ δύσκολη ιστορία».

Με πληροφορίες από PEOPLE

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Βασιλιάς Κάρολος: Θα αφαιρέσει από τον Άντριου και τον τελευταίο τίτλο του