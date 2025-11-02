Βασιλιάς Κάρολος: Θα αφαιρέσει από τον Άντριου και τον τελευταίο τίτλο του

Ο βασιλιάς Κάρολος αναμένεται να αφαιρέσει από τον αδελφό του και τον τελευταίο στρατιωτικό τίτλο.

Σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις για την πολύκροτη υπόθεση, η κυβέρνηση εργάζεται για την αφαίρεση του τελευταίου τιμητικού στρατιωτικού τίτλου του Άντριου, κατόπιν αιτήματος του βασιλιά Καρόλου, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας.

Ο Τζον Χίλι ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο βασιλιάς Κάρολος «έχει υποδείξει ότι αυτό επιθυμεί». Ο Άντριου διατηρούσε τη βαθμίδα του Υποναυάρχου στο Βασιλικό Ναυτικό, μετά την παραίτησή του από άλλες στρατιωτικές θέσεις το 2022.

Πέρασε δεκαετίες στη δημόσια ζωή ως «στρατιωτικός ήρωας», καθώς είχε καριέρα 22 ετών στο Βασιλικό Ναυτικό και υπηρέτησε ως πιλότος κατά τον Πόλεμο των Φώκλαντ. Επίσης, υπηρέτησε και ως διοικητής του πλοίου εξουδετέρωσης ναρκών HMS Cottesmore.

Αυτή την εβδομάδα, έχασε τους τελευταίους του βασιλικούς τίτλους και προνόμια, ύστερα από μήνες πίεσης σχετικά με τους δεσμούς του με τον καταδικασμένο Τζέφρι Έπσταϊν, παρότι εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε παρανομία. Από την πλευρά του, ο βασιλικός συγγραφέας και δημοσιογράφος Valentine Low δήλωσε ότι αυτή η τελευταία κίνηση, η απώλεια του τελευταίου στρατιωτικού τίτλου του, θα αποτελέσει το τελειωτικό πλήγμα για τον Άντριου.

«Οι βασιλικοί, και ιδιαίτερα ο Άντριου, είναι πολύ περήφανοι και αποφασισμένοι να διατηρήσουν τους στρατιωτικούς τους τίτλους. Φαίνεται ότι ο βασιλιάς επιμένει να αφαιρέσει τα πάντα από τον αδελφό του. Δείχνει μία ψυχρή και αμείλικτη αποφασιστικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Άντριου είχε ήδη εγκαταλείψει τους άλλους στρατιωτικούς τίτλους και τις βασιλικές προστασίες το 2022, και είχε σταματήσει να χρησιμοποιεί τον τίτλο «Υψηλότης» σε επίσημη ιδιότητα, αφού κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση της Βιρτζίνια Τζιούφρε.

Οι στρατιωτικοί τίτλοι που είχε χάσει τότε περιλάμβαναν και τη θέση του συνταγματάρχη της φρουράς Grenadier Guards, ενός από τα ανώτερα πεζικά συντάγματα του βρετανικού στρατού.

Επίσης, έχασε αρκετούς τιμητικούς ρόλους στο εξωτερικό, μεταξύ αυτών τον συνταγματάρχη των Royal Highland Fusiliers of Canada και τον συνταγματάρχη του Royal New Zealand Army Logistic Regiment.

Με πληροφορίες από BBC