Ντόναλντ Τραμπ: Κέρασε φαγητό τους πελάτες εστιατορίου, αλλά έφυγε χωρίς να πληρώσει

Μετά την απαγγελία των 37 κατηγοριών σε βάρος του για την κατοχή των διαβαθμισμένων εγγράφων, ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε ένα εστιατόριο στο Μαϊάμι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε με τους θαμώνες και ανακοίνωσε πως κερνάει φαγητό για όλους, αλλά φαίνεται πως ξέχασε να πληρώσει φεύγοντας.

Παρά τη σύλληψη - αργότερα αφέθηκε ελεύθερος - εμφανίστηκε ευδιάθετος και έγινε δεκτός με ιδιαίτερη θερμότητα από τους θαμώνες του κουβανέζικου εστιατορίου, όπου συχνάζουν οι Ρεπουμπλικάνοι υποψήφιοι της πόλης.

Λίγα λεπτά αφότου ανακοίνωσε ότι θα πληρώσει το φαγητό όλων, έφυγε κάτι που δεν άφησε πολύ χρόνο για παραγγελίες ή για να πληρώσει τον λογαριασμό όσων είχαν προλάβει να παραγγείλουν.

While visiting a Miami restaurant, Trump offered, "food for everyone!" But it sounds like he didn't deliver. pic.twitter.com/3kYOoE67zx