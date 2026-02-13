Politico: Οι χώρες της Δύσης «βλέπουν να πλησιάζει» ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος

Οι χώρες της Δύσης πιστεύουν ολοένα και περισσότερο ότι ο κόσμος οδεύει προς έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης The POLITICO Poll, τα οποία αποτυπώνουν την αυξανόμενη ανησυχία της κοινής γνώμης για τον κίνδυνο και το κόστος μιας νέας εποχής συγκρούσεων.

Και στις πέντε χώρες που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση - ΗΠΑ, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία - η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο κόσμος γίνεται πιο επικίνδυνος. Οι Αμερικανοί, Καναδοί, Γάλλοι και Βρετανοί ερωτηθέντες εκτιμούν ότι το ξέσπασμα ενός Γ' Παγκοσμίου Πολέμου είναι πιθανότερο παρά απίθανο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Το ποσοστό των ψηφοφόρων που προβλέπουν μια νέα παγκόσμια σύγκρουση έχει αυξηθεί αισθητά από τότε που η ανεξάρτητη εταιρεία δημοσκοπήσεων Public First έθεσε το ίδιο ερώτημα τον Μάρτιο του 2025. «Η αλλαγή στάσης της δυτικής κοινής γνώμης μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο αντικατοπτρίζει μια δραματική μετάβαση σε έναν πιο ανασφαλή κόσμο, όπου ο πόλεμος θεωρείται πιθανός και οι συμμαχίες ασταθείς», δήλωσε ο Seb Wride, επικεφαλής δημοσκοπήσεων της Public First.

Ωστόσο, η δημοσκόπηση του POLITICO αποκάλυψε και περιορισμένη διάθεση των πολιτών στη Δύση να κάνουν θυσίες για τη χρηματοδότηση αυξημένων στρατιωτικών δαπανών. Παρότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τον Καναδά υπάρχει ευρεία στήριξη στην αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών σε θεωρητικό επίπεδο, αυτή η στήριξη μειώνεται απότομα όταν οι πολίτες ενημερώνονται ότι αυτό μπορεί να σημαίνει αύξηση του δημόσιου χρέους, περικοπές σε άλλες υπηρεσίες ή αύξηση φόρων.

«Η δημοσκόπησή μας δείχνει ότι η αυξανόμενη ανησυχία για πόλεμο δεν δίνει στους ηγέτες λευκή επιταγή για μεγάλες αμυντικές δαπάνες», δήλωσε ο Wride.

«Αντίθετα, οι ψηφοφόροι εμφανίζονται πλέον λιγότερο πρόθυμοι να κάνουν τους αναγκαίους συμβιβασμούς για τη βελτίωση της στρατιωτικής ασφάλειας. Έτσι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται σε δύσκολη θέση - δεν μπορούν να βασιστούν στις ΗΠΑ, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό ως λόγο για εγχώριες επενδύσεις και δέχονται αυξημένη πίεση να βρουν άμεσα λύσεις σε έναν κόσμο όπου η σύγκρουση φαίνεται πιο κοντά από ποτέ», εξήγησε ο ίδιος.

Τα ευρήματα, που βασίζονται σε έρευνες σε περισσότερους από 2.000 ψηφοφόρους σε κάθε χώρα μεταξύ 6 και 9 Φεβρουαρίου, αναδεικνύουν ξεκάθαρα την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, καθώς προσπαθούν να ενισχύσουν την ασφάλεια σε μια περίοδο δημοσιονομικής στενότητας.

Η δυσκολία αυτή αναμένεται να επηρεάσει τις συζητήσεις πολιτικών από όλο τον κόσμο, καθώς κατευθύνονται στη Γερμανία για την ετήσια Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου που ξεκινά την Παρασκευή.

Καθώς δεν διαφαίνεται άμεσο τέλος στον τετραετή ολοκληρωτικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και με τις ΗΠΑ να προχωρούν σε στρατιωτικές ενέργειες στο Ιράν, τη Συρία, τη Βενεζουέλα και την Αφρική υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, πολλοί ψηφοφόροι βλέπουν αυξανόμενο κίνδυνο παγκόσμιας σύγκρουσης.

Τι έδειξε η δημοσκόπηση

Η τάση είναι ιδιαίτερα έντονη στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το 43% πιστεύει ότι ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος είναι «πιθανό» ή «πολύ πιθανό» να ξεσπάσει έως το 2031 - από 30% τον Μάρτιο του 2025. Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί - 46% - θεωρούν επίσης πιθανό ή πολύ πιθανό έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο έως το 2031, από 38% πέρυσι. Από τις πέντε χώρες, μόνο οι Γερμανοί εκτιμούν συνολικά ότι ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος δεν είναι πιθανός μέσα στην επόμενη πενταετία.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής μεμονωμένων χωρών, οι Αμερικανοί ήταν εκείνοι που θεωρούσαν πιο πιθανό η δική τους χώρα να βρεθεί σε πόλεμο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, ακολουθούμενοι από τους ερωτηθέντες στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

Αυτό υποδηλώνει ότι οι πυρηνικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ ίσως προετοιμάζονται περισσότερο για σύγκρουση σε σχέση με άλλες χώρες και ότι η εικόνα του Τραμπ ως «προέδρου της ειρήνης» δεν πείθει τους ψηφοφόρους στις ΗΠΑ.

Τουλάχιστον ένας στους τρεις σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Καναδά θεωρεί πιθανό ή πολύ πιθανό να χρησιμοποιηθεί πυρηνικό όπλο σε πόλεμο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Η Ρωσία θεωρείται η μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη στην Ευρώπη, ενώ οι Καναδοί βλέπουν την Αμερική του Τραμπ ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την ασφάλεια. Σε Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, η δεύτερη μεγαλύτερη απειλή θεωρούνται οι ΗΠΑ — τις οποίες οι ερωτηθέντες ανέφεραν πολύ πιο συχνά από την Κίνα.

Με πληροφορίες από Politico