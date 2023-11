Ντιέγκο Μαραντόνα: Πώς οι κληρονόμοι κέρδισαν τη δίκη για τα δικαιώματα του ονόματός του

Το πρώτο μέρος της δικαστικής αντιπαράθεσης αναφορικά με τα δικαιώματα του ονόματος του Ντιέγκο Μαραντόνα κέρδισαν οι κληρονόμοι του, αν και αναμένεται να υπάρξει έφεση.

Αναλυτικότερα, οι κληρονόμοι του Ντιέγκο Μαραντόνα θα είναι στο εξής εκείνοι που έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν για εμπορικούς λόγους το όνομα του Αργεντινού σούπερ σταρ ο οποίος πέθανε πριν από τρία χρόνια. Απόφαση του Γενικού Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, δικαιώνει τους κληρονόμους, έναντι της εταιρίας Sattvica η οποία διαχειριζόταν τα δικαιώματα με βάση μία συμφωνία που είχε συνάψει ο Ντιέγκο Μαραντόνα με τον δικηγόρο του από το 2008.

Όμως, οι κληρονόμοι του προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν καθώς η απόφαση εστιάζει μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι: «Τα έγγραφα που προσκόμισε η εταιρία δεν αιτιολογούν τη δημιουργία σήματος κατατεθέντος (trademark). Επιπροσθέτως, ο Μαραντόνα πέθανε πριν κατατεθεί η σχετική αίτηση, συνεπώς η Sattvica δεν ήταν σε θέση να διορθώσει τις ελλείψεις που παρουσιάστηκαν».

Έτσι, η ευρωπαϊκή επιτροπή ευρεσιτεχνίας (EUIPO) καλείται να απορρίψει την σχετική αίτηση που υπάρχει στα γραφεία της από το 2015, όταν η Sattvica ζήτησε να της κατοχυρωθεί το δικαίωμα χρήσης του trademark. Μπορεί, ωστόσο, να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ε.Ε. για να εφεσιβάλει την απόφαση.

