Όταν ο Μαραντόνα και ο Πελέ έπαιζαν κεφαλιές σε τηλεοπτικό πλατό

Από χθες το παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι φτωχότερο μετά το θάνατο του θρύλου Πελέ.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που συνδυάζουν την είδηση της απώλειας με την πρόσφατη συμπλήρωση δύο ετών από τον θάνατο μιας άλλης τεράστιας φυσιογνωμίας του ποδοσφαίρου, του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Το 2005, οι δύο αστέρες του ποδοσφαίρου είχαν ανταλλάξει μερικές πάσες με τα κεφάλια τους κατά τη διάρκεια ενός τηλεοπτικού προγράμματος που παρουσίαζε ο Ντιέγκο Μαραντόνα.

Ήταν Αύγουστο του 2005, και ο Μαραντόνα αυτοσχεδίασε ως τηλεοπτικός παρουσιαστής. Και για την πρεμιέρα του, επέλεξε τον «Βασιλιά» ως καλεσμένο. Οι δύο Νοτιοαμερικανοί αστέρες ήλθαν πρόσωπο με πρόσωπο και τότε ο Μαραντόνα έριξε την ιδέα:

«Έχω ακόμα ένα όνειρο να πραγματοποιήσω μαζί σου. Το όνειρό μου είναι να ανταλλάξω μερικές κεφαλιές μαζί σου»

I just came across this beautiful video of Maradona and Pele.



I’m pretty sure Maradona says “My dream is to head the ball with you.”



Legends. pic.twitter.com/31jS0fY4ic