Ντέμι Λοβάτο: έκανε come out ως non binary και αλλάζει τις προσωπικές αντωνυμίες σε they/them.

Τα non binary άτομα δεν αυτοπροσδιορίζονται ως αρσενικά ή θηλυκά και πολλά από αυτά χρησιμοποιούν στα αγγλικά την αντωνυμία πληθυντικού they/them, αντί του he/him ή she/her.

«Σήμερα είναι μια μέρα που είμαι τόσο χαρούμεν@, που μοιράζομαι περισσότερα για τη ζωή μου με όλους σας» έγραψε στο Twitter.

«Με περηφάνια σας ενημερώνω πως αυτοπροσδιορίζομαι ως non binary και θα αλλάξω επισήμως τις αντωνυμίες μου σε they/them από εδώ κι εμπρός».

Today is a day I'm so happy to share more of my life with you all- I am proud to let you know that I identify as non-binary & will officially be changing my pronouns to they/them moving forward 💖

Όπως είπε, συνειδητοποίησε την ταυτότητα φύλου όταν πέρασε χρόνο κάνοντας «θεραπεία και αυτοπαρατήρηση» τον τελευταίο χρόνο.

Η χρήση των αντωνυμιών they/them «αντικατοπτρίζει καλύτερα την ρευστότητα που νιώθω στην έκφραση φύλου μου», πρόσθεσε.

I’m doing this for those out there that haven’t been able to share who they truly are with their loved ones. Please keep living in your truths & know I am sending so much love your way xox