Νταγκ Μάρτιν: Ο πρώην σταρ του NFL πέθανε έπειτα από συμπλοκή με αστυνομικούς

Ο πρώην αστέρας του NFL και δύο φορές All-Pro Νταγκ Μάρτιν πέθανε έπειτα από συμπλοκή με αστυνομικούς που επιχείρησαν να τον συλλάβουν στο Όκλαντ, καθώς ερευνούσαν διάρρηξη σε κατοικία, ανακοίνωσε η αστυνομία τη Δευτέρα.

Ο Μάρτιν, που έγινε γνωστός για την εντυπωσιακή του καριέρα με τους Tampa Bay Buccaneers, έχασε τις αισθήσεις του μετά τη σύλληψή του τα ξημερώματα του Σαββάτου, σύμφωνα με ανακοίνωση του αστυνομικού τμήματος του Όκλαντ. Μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ήταν 36 ετών. Τα αίτια θανάτου δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, ενώ αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση από το Γραφείο του Ιατροδικαστή της Κομητείας Αλαμίδα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Μάρτιν φέρεται να συμμετείχε σε διάρρηξη και πως υπήρξε «σύντομη συμπλοκή» κατά τη σύλληψή του, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Μάρτιν, που είχε γεννηθεί στο Όκλαντ, διέμενε στο Στόκτον, όπου είχε ξεκινήσει την καριέρα του παίζοντας Αμερικανικό ποδόσφαιρο στο λύκειο.

Ο πρώην μάνατζέρ του, Μπράιαν Μέρφι, εξέδωσε ανακοίνωση εκ μέρους της οικογένειας, αποκαλύπτοντας ότι ο Μάρτιν αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας που «επηρέασαν βαθιά την προσωπική και επαγγελματική του ζωή». Σύμφωνα με τον Μέρφι, οι γονείς του είχαν ζητήσει ιατρική βοήθεια και υποστήριξη από τις τοπικές αρχές. Ο Μάρτιν, αισθανόμενος σύγχυση και πίεση, εγκατέλειψε το σπίτι του και μπήκε στο σπίτι ενός γείτονα, όπου επενέβη η αστυνομία.

A statement on the passing of Doug Martin, with his agent Brian Murphy of @AthletesFirst offering clarity and perspective: pic.twitter.com/pxULx4kAeZ — Ian Rapoport (@RapSheet) October 21, 2025

«Τελικά, η ψυχική ασθένεια αποδείχθηκε ο μόνος αντίπαλος από τον οποίο ο Νταγκ δεν κατάφερε να ξεφύγει», ανέφερε συγκινημένος ο Μέρφι.

Η δήμαρχος του Όκλαντ, Μπάρμπαρα Λι, εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένεια του αθλητή: «Θρηνούμε για τον χαμό του Νταγκ Μάρτιν, ενός παιδιού του Όκλαντ που είχε μια σπουδαία καριέρα στο NFL και έφυγε τόσο τραγικά. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και τους αγαπημένους του».

Η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία, την ανεξάρτητη επιτροπή εποπτείας της πόλης, την υπηρεσία ελέγχου της αστυνομίας και το γραφείο του εισαγγελέα της Κομητείας.

Rest in peace, Doug Martin ♥️ pic.twitter.com/G6UZrp46RG — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) October 19, 2025

Ο Μάρτιν επιλέχθηκε στο νούμερο 31 του draft του 2012, μετά από εξαιρετική πορεία στο Boise State. Ως πρωτοευτής στο NFL σημείωσε 1.454 γιάρδες και 11 touchdowns, κερδίζοντας θέση στο Pro Bowl. Το 2015 επανέλαβε την επιτυχία, με 1.402 γιάρδες και έξι touchdowns, και αναδείχθηκε πρώτη ομάδα All-Pro.

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι για τον ξαφνικό και απροσδόκητο χαμό του Νταγκ Μάρτιν», ανέφερε η ομάδα των Buccaneers. «Ο Νταγκ άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου μας».

Ο Μάρτιν είχε συμπεριληφθεί στους 50 κορυφαίους παίκτες στην ιστορία των Buccaneers, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 50 χρόνια του συλλόγου.

