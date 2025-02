Νότια Κορέα: Τουλάχιστον 6 νεκροί από φωτιά σε εργοτάξιο υπό ανέγερση ξενοδοχείου

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό ξενοδοχείου υπό ανέγερση στην Μπουσάν, μεγάλο λιμάνι της Νότιας Κορέας, μεταδίδει το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Άλλοι περίπου 100 εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, σύμφωνα με το πρακτορείο, που επικαλέστηκε το πυροσβεστικό σώμα της Μπουσάν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, εκφράζονται φόβοι για ακόμη πιο βαρύ απολογισμό, καθώς δεν είναι σαφές ως τώρα αν ή πόσοι εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν.

