Νότια Κορέα: Αναζητείται λύκος που δραπέτευσε από ζωολογικό κήπο – Επί ποδός στρατός και πολίτες

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση στην πόλη Ντάετζον της Νότιας Κορέας, για τον εντοπισμό λύκου που δραπέτευσε από ζωολογικό κήπο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην πόλη, αλλά και ανησυχία στους κατοίκους, ενώ πάνω από 300 άτομα, ανάμεσά τους πυροσβέστες, αστυνομικοί και στρατιωτικό προσωπικό της Νότιας Κορέας, συμμετέχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό του λύκου.

Μάλιστα, εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τον λύκο να περιφέρεται στη μέση του δρόμου.

🚨[주의] 대전오월드 늑대 탈출



대전 오월드 동물원에서 새끼 늑대(2024년생 수컷, 1살) 1마리가 탈출해 수색, 포획 작업을 벌이고 있습니다. 시민들께서는 각별히 안전에유의해주시기 바랍니다. #오월드늑대 #오월드탈출늑대 #오월드늑대탈출 pic.twitter.com/xlKFKKAAuQ — 대전광역시 (@DreamDaejeon) April 8, 2026

Ο αρσενικός λύκος, που γεννήθηκε το 2024 και ζυγίζει περίπου 30 κιλά, δραπέτευσε από τον ζωολογικό κήπο του θεματικού πάρκου O-World, περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της Σεούλ.

Νότια Κορέα: Πώς δραπέτευσε ο λύκος από τον ζωολογικό κήπο

Η απόδραση σημειώθηκε την Τετάρτη και προκάλεσε εκτεταμένες έρευνες στις γύρω περιοχές, ενώ μέχρι και την επόμενη ημέρα παρέμενε άφαντος.

Για λόγους ασφαλείας, σχολείο της περιοχής παρέμεινε κλειστό, ενώ οι αρχές χρησιμοποίησαν ακόμη και drones με κάμερες για τον εντοπισμό του ζώου, τα οποία όμως αποσύρθηκαν λόγω κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με υπεύθυνους του πάρκου, ο λύκος κατάφερε να δραπετεύσει σκάβοντας κάτω από τον φράχτη του χώρου όπου βρισκόταν.

Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται τέτοιο περιστατικό στη χώρα, καθώς το 2023 μια ζέβρα είχε γίνει παγκόσμιο θέμα όταν δραπέτευσε από ζωολογικό κήπο στη Σεούλ, περιπλανήθηκε στους δρόμους και τελικά εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε με ασφάλεια πίσω στον χώρο της.