Βόρεια Κορέα: Νέα πυραυλική δοκιμή αφού χαρακτήρισε τη Νότια Κορέα «τον πιο επιθετικό εχθρό»

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς προς τη θάλασσα την Τετάρτη, στη δεύτερη δοκιμή μέσα σε δύο ημέρες, όπως ανακοίνωσε ο στρατός της Νότιας Κορέας.

Το Γενικό Επιτελείο της Νότιας Κορέας ανέφερε ότι οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από την ανατολική παράκτια περιοχή Wonsan και διένυσαν περίπου 240 χιλιόμετρα ο καθένας, κατευθυνόμενοι προς τα ανατολικά ύδατα της χώρας.

Η Σεούλ δήλωσε ότι διατηρεί υψηλό επίπεδο ετοιμότητας για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πρόκλησης, με τη στήριξη της ισχυρής στρατιωτικής συμμαχίας με τις ΗΠΑ.

Αργότερα, η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι η Πιονγιάνγκ εκτόξευσε ακόμη έναν βαλλιστικό πύραυλο προς τα ανατολικά ύδατα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο νοτιοκορεατικός στρατός ανέφερε επίσης ότι εντόπισε την Τρίτη την εκτόξευση ενός αγνώστου τύπου βλήματος κοντά στην πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας. Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ αναλύουν τα στοιχεία της εκτόξευσης.

Μέσα ενημέρωσης της Νότιας Κορέας ανέφεραν ότι το προηγούμενο βλήμα - πιθανότατα επίσης βαλλιστικός πύραυλος - εξαφανίστηκε από τα ραντάρ μετά από ανώμαλη συμπεριφορά στα πρώτα στάδια της εκτόξευσης, γεγονός που υποδηλώνει αποτυχία.

Οι εκτοξεύσεις της Τετάρτης αποτελούν την τέταρτη και πέμπτη γνωστή δοκιμή βαλλιστικών πυραύλων της Βόρειας Κορέας για φέτος, συμπεριλαμβανομένης μιας ομοβροντίας περίπου 10 πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από την περιοχή Sunan τον Μάρτιο.

Σκληρή ρητορική από τη Βόρεια Κορέα

Οι εκτοξεύσεις ήρθαν μετά από δηλώσεις της Βόρειας Κορέας ότι δεν σκοπεύει να βελτιώσει τις σχέσεις με τη Νότια Κορέα.

Την Τρίτη το βράδυ, ο Τζανγκ Κουμ-τσολ, πρώτος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, δήλωσε ότι η Νότια Κορέα θα παραμείνει πάντα το «πιο εχθρικό κράτος-εχθρός» της Βόρειας Κορέας. Χλεύασε τη Νότια Κορέα, αποκαλώντας την «παγκοσμίως γελοία», καθώς επιδίδεται σε ευσεβείς πόθους σχετικά με μια πρόσφατη δήλωση της Κιμ Γιο-γιονγκ, αδελφής του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ-ουν.

Αφού ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Lee Jae-myung εξέφρασε λύπη για φερόμενες πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών προς τη Βόρεια Κορέα, η Kim Yo-jong επαίνεσε την ειλικρίνειά του, αλλά προειδοποίησε για αντίποινα αν επαναληφθούν τέτοιες ενέργειες. Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τη δήλωσή της ως ένδειξη πιθανής προόδου.

Ο Τζανγκ Κουμ-τσολ, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι επρόκειτο για προειδοποίηση και επέκρινε τη Νότια Κορέα για τη στήριξη ψηφίσματος του ΟΗΕ σχετικά με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα.

Δοκιμές και εξοπλισμοί

Η Βόρεια Κορέα αρνείται να επιστρέψει σε συνομιλίες με τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ και ενισχύει το πυρηνικό της οπλοστάσιο μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων του Κιμ Γιόνγκ-ουν με τον Ντόναλντ Τραμπ το 2019.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Πιονγιάνγκ ανακοίνωσε ότι ο Κιμ παρακολούθησε δοκιμή αναβαθμισμένου κινητήρα στερεών καυσίμων για όπλα, χαρακτηρίζοντάς την σημαντική εξέλιξη για την ενίσχυση των στρατηγικών δυνατοτήτων της χώρας.

Οι πύραυλοι στερεών καυσίμων είναι ευκολότεροι στη μετακίνηση και πιο δύσκολο να εντοπιστούν πριν από την εκτόξευση σε σχέση με εκείνους υγρών καυσίμων, που απαιτούν προετοιμασία πριν την εκτόξευση.

Σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών, η δοκιμή πιθανόν σχετίζεται με την ανάπτυξη ισχυρότερου διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου που θα μπορεί να μεταφέρει πολλαπλές πυρηνικές κεφαλές.

Αναλυτές σημειώνουν ότι η Βόρεια Κορέα χρειάζεται τέτοια συστήματα για να ξεπεράσει την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, ωστόσο εκφράζουν αμφιβολίες για το αν έχει κατακτήσει πλήρως την απαιτούμενη τεχνολογία.

Με πληροφορίες από euronews.com

