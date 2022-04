Νότια Καρολίνα: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο, πληροφορίες για τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε εμπορικό κέντρο στην Κολούμπια, στη Νότια Καρολίνα και υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Αρχικά, η αστυνομία της περιοχής ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter ότι υπάρχουν αναφορές για πυροβολισμούς στο Columbiana Centre.

#Alert 🚨 #ColumbiaPDSC officers are responding to shots fired at Columbiana Centre. No confirmation if there are any injuries. Officers are assessing the scene. Updates posted here.

«Έχουμε επιβεβαιώσει ότι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του περιστατικού, δέχονται ιατρική βοήθεια. Η έκταση των τραυμάτων είναι άγνωστη αυτή τη στιγμή», ανέφερε σε επόμενο Tweet η αστυνομία.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αστυνομικοί εκκενώνουν το εμπορικό κέντρο και μεταφέρουν τους ανθρώπους σε ασφαλές σημείο.

Update: We have confirmed that people have been injured during the incident — they are receiving medical attention. The extent of injuries unknown at this time. #ColumbiaPDSC officers have been evacuating the mall and getting people to safety.