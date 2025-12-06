Νότια Αφρική: Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 11 ανθρώπους σε ξενώνα

Ένοπλοι εισέβαλαν σε ξενώνα στην πρωτεύουσα της Νότιας Αφρικής και σκότωσαν τουλάχιστον 11 ανθρώπους – ανάμεσά τους και ένα παιδί τριών ετών – ενώ τραυμάτισαν περισσότερους από δέκα.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι συνολικά 25 άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας σχετικά με την επίθεση που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Πρετόρια. Πρόσθεσε ότι 14 άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

«Δέκα πέθαναν στο σημείο και ένας κατέληξε στο νοσοκομείο», ανέφερε επίσης. Στα θύματα περιλαμβάνονται και ένα αγόρι 12 ετών καθώς και ένα κορίτσι 16 ετών.

Η νοτιοαφρικανική αστυνομία παλεύει εδώ και καιρό με τη βία που συνδέεται με παράνομα μπαρ, γνωστά ως shebeens, τα οποία συχνά πωλούν ποτά φτιαγμένα πρόχειρα στο σπίτι και χαμηλής ποιότητας.

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτά τα παράνομα shebeens μάς δημιουργούν πραγματικό πρόβλημα ως αστυνομία», είπε η εκπρόσωπος στο ειδησεογραφικό κανάλι eNCA. «Διότι πολλές δολοφονίες αναφέρονται σε αυτά τα παράνομα καταστήματα.»

Στο σημείο βρίσκονταν ιατροδικαστικοί και βαλλιστικοί εμπειρογνώμονες μαζί με ανακριτές. «Είμαστε σε ανθρωποκυνηγητό. Προς το παρόν αναζητούμε τρεις υπόπτους», δήλωσε η εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

Με πληροφορίες από Guardian