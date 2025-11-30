Μεξικό: Τουλάχιστον επτά νεκροί έπειτα από ένοπλη επίθεση σε μπαρ

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά εξαιτίας ένοπλης επίθεσης χθες Σάββατο στην πόλη Τούλα της πολιτείας Ιντάλγκο στο κεντρικό Μεξικό, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και τρεις τραυματίες άφησαν την τελευταία τους πνοή σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκαν.

Hombres armados ingresaron a un bar de Tula, Hidalgo, y dispararon contra las personas que estaban en el lugar; seis personas murieron y cinco resultaron lesionadas durante el ataque. #LasNoticiasDeFORO | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/XyKvsW9Evj — N+ FORO (@nmasforo) November 30, 2025

Ataque en Tula, Hidalgo, deja seis muertos y seis heridos



Un comando abrió fuego dentro del bar La Resaka



Autoridades montan un operativo, sin detenidos hasta ahorapic.twitter.com/5VYlWth23w — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 29, 2025

Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν πως πρόκειται για έγκλημα ασυνήθιστο στην περιοχή αυτή, η οποία βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της μεξικανικής πρωτεύουσας.

Άγνωστο παραμένει πόσοι ήταν οι δράστες και εάν έχουν εντοπιστεί.