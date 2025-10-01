ΔΙΕΘΝΗ
Nord Stream: Η Γερμανία ζητά την έκδοση Ουκρανού που συνελήφθη στην Πολωνία για το σαμποτάζ

Η Γερμανία ζητά την έκδοση Ουκρανού δύτη που συνελήφθη στην Πολωνία, κατηγορούμενου για την επίθεση με εκρηκτικά στους αγωγούς Nord Stream το 2022

φωτ.: Getty
Η Γερμανία ζητά την έκδοση ενός Ουκρανού που συνελήφθη στην Πολωνία, κατηγορούμενος ότι συμμετείχε στην τοποθέτηση εκρηκτικών στον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream στη Βαλτική το 2022.

Ο άνδρας, που ταυτοποιείται από τα πολωνικά ΜΜΕ ως Volodymyr Z. και από τις γερμανικές αρχές ως Vladimir Z., φέρεται να είναι εκπαιδευμένος δύτης και να συμμετείχε σε ομάδα που ανατίναξε τους αγωγούς Nord Stream 1 και Nord Stream 2 κοντά στο νησί Μπόρνχολμ της Δανίας.

Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας, ο κατηγορούμενος συμμετείχε στις απαραίτητες καταδύσεις, ενώ η ομάδα του χρησιμοποίησε ιστιοφόρο που είχε νοικιαστεί με πλαστά έγγραφα από γερμανική εταιρεία, αναχωρώντας από το λιμάνι του Ρόστοκ.

Οι εκρήξεις της 26ης Σεπτεμβρίου 2022 κατέστρεψαν τρεις από τους τέσσερις αγωγούς, επιδεινώνοντας την ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη και αυξάνοντας τις εντάσεις στον πόλεμο της Ουκρανίας, επτά μήνες μετά τη ρωσική εισβολή.

Ο δικηγόρος του Ουκρανού, Tymoteusz Paprocki, επιβεβαίωσε τη σύλληψη, δηλώνοντας πως θα υποστηρίξει ότι κανένας Ουκρανός δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την επίθεση, αφού τα έσοδα από το Nord Stream χρησιμοποιούνταν για τη χρηματοδότηση του πολέμου της Μόσχας.

Το Nord Stream 2 δεν λειτούργησε ποτέ, καθώς η Γερμανία ανέστειλε την πιστοποίησή του πριν από την εισβολή. Η Ρωσία ισχυρίζεται πως μπορεί να επισκευαστεί, όμως το Βερολίνο έχει αποκλείσει την επαναλειτουργία του.

Αν και αρχικά υπήρξαν υποψίες ότι πίσω από την επίθεση βρισκόταν η Ρωσία, οι Γερμανοί ανακριτές θεωρούν πλέον υπεύθυνη μια ουκρανική ομάδα πέντε ανδρών και μίας γυναίκας. Ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει διαψεύσει οποιαδήποτε εμπλοκή του Κιέβου.

Η υπόθεση είναι διπλωματικά λεπτή, καθώς η Γερμανία έχει στηρίξει στρατιωτικά την Ουκρανία ενάντια στη Ρωσία. Πριν από έναν μήνα, συνελήφθη στην Ιταλία και δεύτερος Ουκρανός, ο Serhii Kuznietsov, 49 ετών, με βάση ευρωπαϊκό ένταλμα, επίσης για εμπλοκή στην επίθεση.

Αν ο Volodymyr Z. εκδοθεί, θα οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Καρλσρούης.

Με πληροφορίες από Guardıan

