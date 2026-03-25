Μέτε-Μάριτ: Σχεδόν το 50% των Νορβηγών αμφισβητεί το αν πρέπει να γίνει βασίλισσα

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό δίκτυο NRK, σχετικά με τη σχέση της με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η 20λεπτη συνέντευξη, την οποία παρακολούθησε το κοινό την Παρασκευή, προκάλεσε περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις και αμφισβητείται αν η πριγκίπισσα διαθέτει την εμπιστοσύνη του κοινού για να γίνει μελλοντική βασίλισσα της Νορβηγίας.

Η Μέτε-Μάριτ παραδέχτηκε ότι είχε φιλική σχέση με τον Έπσταϊν από το 2011 έως το 2014, και ότι αισθάνθηκε απειλή μετά την παραμονή της στο σπίτι του στην Πάλμ Μπιτς το 2013.

Ωστόσο, επέμεινε ότι δεν ενημέρωσε ποτέ το παλάτι, την ασφάλειά της ή το Υπουργείο Εξωτερικών, θεωρώντας ότι οι σχέσεις της ήταν μέρος της προσωπικής της ζωής. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν γνώριζε για τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται το όνομά του.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι μετανιώνει που δεν προειδοποίησε άλλους για τον Έπσταϊν και ότι έκοψε κάθε επαφή μαζί του το 2014, αφού άκουσε φήμες για τις κατηγορίες εναντίον του. Ωστόσο, φάνηκε περισσότερο απασχολημένη με την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικής ζωής της οικογένειάς της, παρά με τις δημόσιες ευθύνες που συνοδεύουν τον τίτλο της.





Αντιδράσεις και δημόσια κριτική από τους Νορβηγούς πολίτες

Η συνέντευξη της όπως φάνηκε δεν έπεισε το κοινό, με σχεδόν 70% των Νορβηγών να θεωρούν ότι η πριγκίπισσα δεν απάντησε επαρκώς και σχεδόν 50% να αμφισβητούν αν θα έπρεπε να γίνει βασίλισσα.

Δημοσιογράφοι, πολιτικοί και πολίτες τόνισαν την ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης προς τη μοναρχία. Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στόρε, επεσήμανε ότι είναι θετικό που το ζευγάρι ανταποκρίθηκε, ενώ η επικεφαλής της αντιπολίτευσης τόνισε ότι η πριγκίπισσα πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού.

Παρά τις αμφιβολίες, ο πρίγκιπας Χάακον τόνισε τη στήριξή του στη σύζυγό του και την κοινή προσπάθεια για τη δημιουργία μιας σταθερής οικογενειακής βάσης, επισημαίνοντας ότι θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της, ακόμη και κατά τη διάρκεια των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η βασιλική οικογένεια.

Η υπόθεση αναδεικνύει την ένταση μεταξύ ιδιωτικής ζωής και δημόσιου ρόλου της πριγκίπισσας. Η επιμονή της στην ιδιωτικότητα, ιδιαίτερα για τα παιδιά της, έχει συγκρουστεί με τις ευθύνες που συνεπάγεται η βασιλική της θέση.

Τα πρόσφατα σκάνδαλα της οικογένειας, ενισχύουν τη δυσπιστία των Νορβηγών απέναντί της και καθιστούν αβέβαιο αν θα μπορέσει να κερδίσει την πλήρη στήριξη του λαού ως μελλοντική βασίλισσα.

Με πληροφορίες από newsinenglish.no