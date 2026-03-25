Νορβηγία: Η αναπάντεχη δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ μετά τη συνέντευξη για τον Έπσταϊν

Το παλάτι της Νορβηγίας είχε ανακοινώσει ότι η πριγκίπισσα δεν θα συμμετέχει στα καθήκοντά της λόγω επιδείνωσης της υγείας της

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. πριγκίπισσα της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ / Χ
Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, έκανε μία αναπάντεχη εμφάνιση στην έναρξη της επίσημης επίσκεψης της βασιλικής οικογένειας του Βελγίου στη χώρα.

Η κίνηση αυτή, έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την σπάνια και συναισθηματικά φορτισμένη συνέντευξή της πριγκίπισσας, για τη φιλία της με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Την Τρίτη, η 52χρονη συνόδευσε τον σύζυγό της, για να υποδεχθούν βασιλικό ζεύγος του Βελγίου στην αρχή της επίσημης επίσκεψής τους. Η παρουσία της ήταν έκπληξη, καθώς πρόσφατα το παλάτι της Νορβηγίας είχε ανακοινώσει ότι η πριγκίπισσα δεν θα συμμετάσχει, λόγω επιδείνωσης της υγείας της εξαιτίας της χρόνιας πνευμονικής ίνωσης.

Παρότι η επίσκεψή τους περιλαμβάνει γιορτές, δεξιώσεις και άλλες εκδηλώσεις στις οποίες δεν αναμένεται να συμμετάσχει, η παρουσία της στην έναρξη υπογραμμίζει τη στήριξή της στη διπλωματική αποστολή και την έντονη δημόσια παρουσία παρά την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της.

Η επικεφαλής επικοινωνίας του Παλατιού συγκεκριμένα, είχε αναφέρει ότι η πριγκίπισσα χρειάζεται «ειδική εκπαίδευση, ανάπαυση και αποκατάσταση», ενώ οι προετοιμασίες για πιθανή μεταμόσχευση πνεύμονα είναι σε εξέλιξη.

Πριγκίπισσα της Νορβηγίας: Η συνέντευξη για τον Έπσταϊν και η δημόσια συγγνώμη

Η 52χρονη είχε δώσει συνέντευξη στην NRK στις 19 Μαρτίου, αναφερόμενη στη φιλία της με τον Έπσταϊν, με εμφανή μεταμέλεια για τη σχέση τους.

Αναγνώρισε ότι έπρεπε να είχε ελέγξει καλύτερα το ιστορικό του και ότι ένιωσε χειραγώγηση. Η πριγκίπισσα εξέφρασε την οργή και την θλίψη της για τα θύματα των κακοποιήσεων του, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη.

Η φιλία τους φέρεται να διήρκησε από το 2011 έως το 2014, χρόνια μετά την καταδίκη του στις ΗΠΑ για σεξουαλικά εγκλήματα.

Με πληροφορίες από PEOPLE

 
