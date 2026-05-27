Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ: Έπιασε φίδια με τα χέρια του στο σπίτι του Δρ. Οζ - «Μπόμπι, σε παρακαλώ»

Ένα βίντεο έχει γίνει viral και δείχνει τον υπουργό Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, να πιάνει δύο φίδια «με γυμνά χέρια», όπως σχολιάζει χαρακτηριστικά το BBC.

Ο Κένεντι είπε- για το βίντεο- ότι απομάκρυνε τα φίδια από το παραθαλάσσιο σπίτι του συναδέλφου του, Δρ. Μεχμέτ Οζ, στη Φλόριντα.

«Η Σέριλ ηγείται της απομάκρυνσης από τη βεράντα του Δρ. Οζ», έγραψε ο Κένεντι, αναφερόμενος προφανώς στη σύζυγό του και ηθοποιό Σέριλ Χάινς ενώ μια γυναίκα στο βίντεο ακούγεται να λέει: «Γιατί;»

Τα δύο φίδια που έπιασε ο Κένεντι, είναι «ακίνδυνα και όχι δηλητηριώδή για τους ανθρώπους, αρκεί να τα αφήνουν στην ησυχία τους», σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πάρκων.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Κένεντι την Τρίτη, φαίνεται να είναι με πουκάμισο, παντελόνι, κάλτσες και χωρίς παπούτσια καθώς πλησιάζει τα φίδια και σκύβει για να τα αρπάξει.

Μια γυναίκα ακούγεται να λέει: «Μπόμπι, σε παρακαλώ».

«Ο Κένεντι κρατάει ψηλά τα φίδια για την κάμερα, χαμογελώντας ακόμα και όταν φαίνεται να τον δαγκώνουν» γράφει το BBC.

Σημειώνεται πως τα φίδια που έπιασε ο Κένεντι, ανήκουν στην κατηγορία «μαύρος έφιος», Dolichophis jugularis, που αποτελεί φίδι της οικογένειας Colubridae. Πρόκειται για μη δηλητηριώδες και ακίνδυνο για τον άνθρωπο φίδι.

Πρόκειται για ένα ημερόβιο, δραστήριο φίδι, αρκετά νευρικό και γρήγορο. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σε μήκος φίδια στην Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς μπορεί να ξεπεράσει τα 200 εκατοστά (συνήθως γύρω στα 180 εκατοστά).

Τρέφεται με τρωκτικά και σαύρες, αλλά και με άλλα φίδια και πτηνά. Τα νεαρά τρέφονται με έντομα και μικρές σαύρες. Θα αμυνθεί σθεναρά αν απειληθεί σηκώνοντας το μπροστινό μέρος του σώματος ψηλά, «σφυρίζοντας» δυνατά και προσποιούμενο επίθεση.

Το βίντεο με τον Κένεντι και τα φίδια:

Η προειδοποίηση των ειδικών για τα φίδια

Η Επιτροπή Διατήρησης Αλιείας και Άγριας Ζωής της Φλόριντα προειδοποίησε πρόσφατα τους ανθρώπους να μένουν μακριά από τα φίδια καθώς γίνονται πιο ενεργά την άνοιξη.

«Δώστε στα φίδια μια απόσταση και θαυμάστε τα από μακριά», ανέφερε ο οργανισμός σε μια ανάρτηση στο Facebook.

«Αντισταθείτε στην επιθυμία να τα πιάσετε- ακόμη και τα μη δηλητηριώδη φίδια μας μπορούν να δαγκώσουν δυνατά», πρόσθεσε.

Και το BBC συνεχίζει: «Είναι το τελευταίο επεισόδιο των πρακτικών συναντήσεων του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ με το ζωικό βασίλειο. Τον Απρίλιο ρωτήθηκε στο Καπιτώλιο για αναφορές ότι έκοψε το πέος ενός ρακούν που σκοτώθηκε στον δρόμο».

Το Δημοκρατικό μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, Adelita Grijalva, από την Αριζόνα, ρώτησε τον Κένεντι κατά τη διάρκεια ακρόασης: «Διάβαζα ένα άρθρο σήμερα το πρωί που μιλούσε για την προτίμησή σας να διεξάγετε τη δική σας ιατρική έρευνα. Προφανώς κάποτε κόψατε το πέος ενός ρακούν που σκοτώθηκε σε δρόμο για να το μελετήσετε αργότερα».

Στον Κένεντι έγινε επίσης, έλεγχος πριν από δύο χρόνια από περιβαλλοντολόγους σχετικά με έναν ισχυρισμό ότι κάποτε αποκεφάλισε μια νεκρή φάλαινα που είχε βγει στην ακτή με αλυσοπρίονο για να την πάρει σπίτι, τοποθετώντας τη στην οροφή του οχήματός του.

Με πληροφορίες από BBC