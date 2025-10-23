ΔΙΕΘΝΗ
O Σαρκοζί δέχεται απειλές θανάτου στη φυλακή Λα Σαντέ - Έρευνα μετά τη διαρροή βίντεο

Μετά τις απειλές, οι αρχές αποφάσισαν να ενισχύσουν την προστασία του Σαρκοζί, τοποθετώντας δύο αστυνομικούς φρουρούς σε γειτονικά κελιά καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής του

LifO Newsroom
Σαρκοζί δέχεται απειλές θανάτου στη φυλακή Λα Σαντέ - Έρευνα μετά τη διαρροή βίντεο
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Λιγότερο από 24 ώρες μετά την έναρξη της ποινής του, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί έγινε στόχος απειλών μέσα στη φυλακή Λα Σαντέ στο Παρίσι, όπου εκτίει ποινή πέντε ετών για υπόθεση πολιτικής συνωμοσίας.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φαίνεται να έχει τραβηχτεί από συγκρατούμενο τον δείχνει να δέχεται φραστικές απειλές κατά την άφιξή του στο σωφρονιστικό ίδρυμα. Οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού ενημερώθηκαν χθες για το περιστατικό και ξεκίνησαν έρευνα.

Σύμφωνα με το Reuters, τρεις κρατούμενοι ανακρίθηκαν, ενώ κατά τη διάρκεια ερευνών στη φυλακή κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο Σαρκοζί, που διετέλεσε πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, καταδικάστηκε για συμμετοχή σε σχέδιο παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας με χρήματα από τη Λιβύη και το καθεστώς Καντάφι.

Μετά τις απειλές, οι αρχές αποφάσισαν να ενισχύσουν την προστασία του, τοποθετώντας δύο αστυνομικούς φρουρούς σε γειτονικά κελιά καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής του, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλειά του. Το μέτρο, ωστόσο, έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τις συνδικαλιστικές ενώσεις των σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Ο Ουγκό Βιτρί, φύλακας στη Λα Σαντέ και επικεφαλής του τοπικού παραρτήματος της Force Ouvrière, δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι δεν είχαν ενημερωθεί για τη διαδικασία προστασίας του πρώην προέδρου. «Έχουμε ζητήσει εξηγήσεις από τη διοίκηση της φυλακής και το υπουργείο Δικαιοσύνης», ανέφερε.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, υπερασπίστηκε την απόφαση, δηλώνοντας στον ραδιοσταθμό Europe 1 ότι «ο κ. Σαρκοζί δικαιούται ειδική προστασία λόγω της ιδιότητάς του». «Υπάρχει προφανής απειλή εναντίον του, γι’ αυτό και η προστασία αυτή θα διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής του», πρόσθεσε.

Οι συνήγοροι του Σαρκοζί έχουν ήδη υποβάλει αίτημα για αποφυλάκιση υπό όρους, το οποίο αναμένεται να εξεταστεί εντός του επόμενου μήνα. Ελπίζουν, όπως είπαν, ο πρώην πρόεδρος να έχει αποφυλακιστεί μέχρι τα Χριστούγεννα.

Ο Σαρκοζί εξακολουθεί να αρνείται κάθε κατηγορία, χαρακτηρίζοντας τη δικαστική του περιπέτεια «πολιτικά υποκινούμενη».

Με πληροφορίες από Sky News

