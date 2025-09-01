Νιγηρία: Όχλος έκαψε γυναίκα ζωντανή κατηγορώντας την ότι προσέβαλε τον προφήτη Μωάμεθ

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στην πολιτεία Νίγερ της βόρειας Νιγηρίας, όταν όχλος την πυρπόλησε κατηγορώντας την ότι προσέβαλε τον προφήτη Μωάμεθ.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε το περιστατικό και ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει προανάκριση για τον εντοπισμό και την ποινική δίωξη των υπευθύνων.

Η γυναίκα ταυτοποιήθηκε από τοπικά μέσα ως πωλήτρια φαγητού με το όνομα Αμάγιε. Η αστυνομία χαρακτήρισε το συμβάν πράξη αυτοδικίας και υπογράμμισε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. «Δυστυχώς, η ένταση κατέληξε σε επίθεση όχλου· η γυναίκα πυρπολήθηκε πριν προλάβουν να φτάσουν ενισχύσεις ασφαλείας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας, Ουασίου Αμπιόντουν.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το Σάββατο στην κωμόπολη Κασουάν-Γκάρμπα. Ο εκπρόσωπος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μη «παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους».

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μετέδωσαν τοπικά μέσα, η ένταση ξεκίνησε όταν ένας άνδρας, αστειευόμενος, της έκανε πρόταση γάμου. Η απάντησή της θεωρήθηκε βλάσφημη από παριστάμενους, γεγονός που πυροδότησε την επίθεση.

Τέτοιες δολοφονίες δεν είναι σπάνιες στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου η βλασφημία συνιστά αδίκημα βάσει του ισλαμικού δικαίου της Σαρία, το οποίο εφαρμόζεται παράλληλα με τον κοσμικό νόμο σε 12 κατά κύριο λόγο μουσουλμανικές πολιτείες. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν καταγραφεί τουλάχιστον δύο ακόμη λιντσαρίσματα για αντίστοιχες κατηγορίες, με οργανώσεις να επισημαίνουν ότι δεν λαμβάνονται επαρκή μέτρα πρόληψης και προστασίας, είτε τα θύματα είναι μουσουλμάνοι είτε χριστιανοί.

Το 2022, η φοιτήτρια Ντέμπορα Σάμιουελ ξυλοκοπήθηκε και κάηκε ζωντανή στην πολιτεία Σοκότο, κατηγορούμενη για βλάσφημα σχόλια. Πέρυσι, στην ίδια πολιτεία, ο χασάπης Ουσμάν Μπουντά λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου υπό παρόμοιες συνθήκες.

Παρότι το Σύνταγμα της Νιγηρίας κατοχυρώνει την ελευθερία της έκφρασης, η χώρα παραμένει βαθιά διχασμένη σε ζητήματα πίστης και δικαιοσύνης. Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει αποφανθεί στο παρελθόν ότι κατηγορίες για βλασφημία πρέπει να αποδεικνύονται ενώπιον τακτικών δικαστηρίων και όχι με πράξεις αυτοδικίας.

Με πληροφορίες από BBC