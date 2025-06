Νιγηρία: Πανεπιστήμιο έψαχνε τις γυναίκες και «έκοβε» από τις εξετάσεις όσες δεν φορούσαν σουτιέν

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Νιγηρία η δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει φοιτήτριες να υφίστανται σωματικούς ελέγχους από μέλη του πανεπιστημιακού προσωπικού, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν φορούν σουτιέν, πριν τους επιτραπεί η είσοδος σε αίθουσα εξετάσεων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Πανεπιστήμιο Olabisi Onabanjo στην πολιτεία Όγκουν, στη νοτιοδυτική Νιγηρία. Στο βίντεο, που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφονται γυναίκες υπάλληλοι του ιδρύματος να αγγίζουν το στήθος φοιτητριών που περιμένουν στην ουρά για να συμμετάσχουν σε εξέταση.

Το πανεπιστήμιο μέχρι στιγμής δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό, ωστόσο η πρόεδρος της φοιτητικής ένωσης, Muizz Olatunji, υπερασπίστηκε την πολιτική ενδυματολογικού κώδικα που εφαρμόζει το ίδρυμα, δηλώνοντας στην πλατφόρμα X πως στόχος είναι η «διατήρηση ενός σεβαστού και χωρίς περισπασμούς ακαδημαϊκού περιβάλλοντος».

Video: Olabisi Onabanjo University OOU allegedly enforces the new “No bra, No entry” policy



pic.twitter.com/tKLNs9XKwz