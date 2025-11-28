New York Times: Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ, Μαδούρο - Στο επίκεντρο πιθανή συνάντηση

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία -την περασμένη εβδομάδα- με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, με τους δύο ηγέτες να εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας κατ’ ιδίαν συνάντησης.

Στο δημοσίευμά τους, οι New York Times αναφέρουν ότι η πληροφορία για την επικοινωνία Τραμπ, Μαδούρο προέρχεται από πηγές με άμεση γνώση της συνομιλίας, την ώρα που η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεσή της κατά της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, ακόμη και με το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημα σχέδια για μια τέτοια συνάντηση, ωστόσο η χρονική συγκυρία είναι κρίσιμη καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει πρόσφατα χαρακτηρίσει την πολιτική ηγεσία της Βενεζουέλας ως «ξένη τρομοκρατική οργάνωση», ενώ έχει αυξήσει τη στρατιωτική παρουσία στην Καραϊβική και τον Ατλαντικό, έπειτα από σειρά επιχειρήσεων κατά πλοίων που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών.

Τραμπ - Μαδούρο: Αεροπλανοφόρο κοντά στη Βενεζουέλα

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ φαίνεται να εισέρχονται σε μια από τις πιο επικίνδυνες φάσεις της αντιπαράθεσής τους με τη Βενεζουέλα, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πλέον ανοιχτά το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι έχει «σχεδόν καταλήξει» στις αποφάσεις του για τα επόμενα βήματα, την ώρα που ο αμερικανικός στρατός ενισχύει θεαματικά την παρουσία του στην Καραϊβική.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τρεις διαδοχικές ημέρες συσκέψεων στον Λευκό Οίκο, όπου παρουσιάστηκαν διάφορα σενάρια στρατιωτικών επιχειρήσεων εντός της Βενεζουέλας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η χρήση μονάδων ειδικών επιχειρήσεων και στοχευμένων χτυπημάτων. «Έχω σχεδόν πάρει την απόφασή μου… αλλά δεν μπορώ να σας πω ποια είναι», δήλωσε στους δημοσιογράφους εν πτήσει με το Air Force One.

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η επιχείρηση, που φέρει τώρα την ονομασία «Southern Spear», στοχεύει στην καταπολέμηση «ναρκοτρομοκρατών» και στη διακοπή της διακίνησης ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η εκτεταμένη συγκέντρωση ναυτικών δυνάμεων έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για τους πραγματικούς στόχους της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς ανώτατοι αξιωματούχοι παρουσιάζουν συχνά αντιφατικές εξηγήσεις.