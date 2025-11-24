ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο «χορός της ειρήνης» του Νικολά Μαδούρο που έγινε viral

Ο Νικολάς Μαδούρο έκανε κάλεσμα ειρήνης στις ΗΠΑ - Ανησυχία για την κλιμακούμενη ένταση στην Καραϊβική

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΔΟΥΡΟ ΗΠΑ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ Facebook Twitter
Ο Νικολάς Μαδούρο χορεύει στη Βενεζουέλα / EPA
0

Σε μια ακόμη προσπάθεια πασιφισμού και προσπάθεια συμβιβασμού με τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο ανέβηκε την περασμένη Παρασκευή στη σκηνή του προεδρικού μεγάρου Μιραφλόρες, στο Καράκας, κατά τη διάρκεια πορείας για την Ημέρα των Φοιτητών.

Πλαισιωμένος από πλήθος νεαρών υποστηρικτών, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας άρχισε να χορεύει σε ένα ηλεκτρονικό remix όπου ακούγονταν δικές του φράσεις στα αγγλικά: «No war, no crazy war… Peace, peace, yes peace (Όχι στον πόλεμο, όχι στον τρελό πόλεμο. Ειρήνη, ειρήνη, ναι ειρήνη)».

«Είναι η Ημέρα των Φοιτητών και στεκόμαστε δυνατοί» δήλωσε, καλώντας τους νέους της Βενεζουέλας να ενώσουν τις φωνές τους με Αμερικανούς φοιτητές «ενάντια στον πόλεμο». Μια φοιτήτρια τού φώναξε «Μαδούρο, σ’ αγαπώ!», με τον ίδιο να απαντά ότι αυτή η στήριξη του δίνει δύναμη «να αντιμετωπίσει όλες τις απειλές».

@cnn

Venezuelan President Nicolás Maduro danced to a remix of his own "No War, Yes Peace" speech amid heightened tensions with the US.

♬ original sound - CNN

ΗΠΑ: Η μεγαλύτερη στρατιωτική ανάπτυξη από το 1989

Το viral σόου του Μαδούρο έρχεται ενώ η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει από τα τέλη Αυγούστου μεγάλη ναυτική δύναμη στην Καραϊβική: το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, μαχητικά αεροσκάφη και χιλιάδες στρατιώτες. Οι ΗΠΑ μιλούν για «επιχείρηση κατά των ναρκωτικών» που στόχο έχει να πλήξει τα θαλάσσια δίκτυα διακίνησης από Βενεζουέλα και Κολομβία.

Μέχρι στιγμής, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει περίπου 20 πλήγματα σε ύποπτα σκάφη, με τουλάχιστον 83 νεκρούς. Το Καράκας καταγγέλλει «εξωδικαστικές εκτελέσεις» και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι τα στοχευμένα σκάφη σχετίζονταν με ναρκωτικά.

Την ίδια ώρα, ο Μαδούρο έχει διατάξει στρατιωτικές ασκήσεις με τη συμμετοχή 200.000 στρατιωτών, έχει αναπτύξει ρωσικά φορητά αντιαεροπορικά συστήματα Igla και προειδοποιεί ότι τυχόν αμερικανική επέμβαση θα οδηγήσει σε μακρόχρονη σύγκρουση: «Θέλουν ένα νέο Αφγανιστάν ή Λιβύη στη Νότια Αμερική;».

Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της κυβέρνησης, προετοιμάζονται σενάρια αστικού ανταρτοπολέμου, με μαζική συμμετοχή πολιτοφυλακών. Ο Μαδούρο ισχυρίζεται ότι οκτώ εκατομμύρια πολίτες εκπαιδεύονται σε παραστρατιωτικές μονάδες.

Με πληροφορίες από Times, Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Τραμπ «σχεδόν αποφάσισε» για τη Βενεζουέλα – Αεροπλανοφόρο και 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην περιοχή

Διεθνή / Ο Τραμπ «σχεδόν αποφάσισε» για τη Βενεζουέλα – Αεροπλανοφόρο και 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην περιοχή

Ο Νικολάς Μαδούρο έχει θέσει τις ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας σε ύψιστο συναγερμό, ενώ δυτικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ αναφέρουν ότι δεν έχουν ενημερωθεί για τις ακριβείς προθέσεις της Ουάσιγκτον
LIFO NEWSROOM
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΗΠΑ

Διεθνή / Τι σηματοδοτεί η άφιξη του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο στη Λατινική Αμερική

Το αεροπλανοφόρο, το πιο προηγμένο του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, μεταφέρει μεταξύ άλλων τέσσερις μοίρες μαχητικών αεροσκαφών και συνοδεύεται από τρία πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Τραμπ παραμένει ένας «φασίστας» για τον Μαμντάνι: «Εξακολουθώ να πιστεύω όλα όσα έλεγα πριν»

Διεθνή / Ο Τραμπ παραμένει ένας «φασίστας» για τον Μαμντάνι ακόμη και μετά τη συνάντησή τους

Μπορεί η συνάντηση των δύο να πραγματοποιήθηκε σε απροσδόκητα θετικό κλίμα, όμως ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης δεν υπαναχωρεί από την κριτική του απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
 
 