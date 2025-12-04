New York Times: Προσφεύγουν κατά του Πενταγώνου για τους νέους περιορισμούς στον Τύπο

Οι New York Times κατέθεσαν αγωγή κατά του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, αμφισβητώντας τη νομιμότητα των νέων κανόνων που περιορίζουν την πρόσβαση των δημοσιογράφων στο Πεντάγωνο.

Η υπόθεση στρέφεται προσωπικά κατά του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και του επικεφαλής εκπροσώπου του υπουργείου, Σον Παρνέλ, και εκδικάζεται στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον.

Τον Οκτώβριο τέθηκαν σε ισχύ νέοι όροι διαπιστεύσεων που απαγορεύουν στους δημοσιογράφους να ζητούν πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την πολιτική ηγεσία. Δεκάδες ανταποκριτές αρνήθηκαν να συμμορφωθούν και επέστρεψαν τις άδειες εισόδου, καταγγέλλοντας ότι το υπουργείο επιδιώκει να ελέγξει ποια πληροφόρηση φτάνει στο κοινό.

Ο εκπρόσωπος των Times, Τσάρλι Στάντλαντερ, ανέφερε ότι «η πολιτική αυτή στοχεύει να περιορίσει την ενημέρωση που δεν αρέσει στην κυβέρνηση», προσθέτοντας ότι η εφημερίδα «θα υπερασπιστεί σταθερά την ελευθερία του Τύπου, όπως κάνει εδώ και δεκαετίες απέναντι σε όλες τις κυβερνήσεις».

Το νομικό σκέλος της υπόθεσης

Στην αγωγή υποστηρίζεται ότι οι περιορισμοί παραβιάζουν την Πρώτη και την Πέμπτη Τροπολογία του Συντάγματος, καθώς εμποδίζουν τους δημοσιογράφους να απευθύνουν ερωτήματα σε κρατικούς λειτουργούς και να συγκεντρώνουν πληροφορίες πέρα από τις επίσημες δηλώσεις. Οι New York Times ζητούν να κριθούν παράνομες συγκεκριμένες διατάξεις και να απαγορευτεί η εφαρμογή τους.

Η αγωγή εντάσσεται σε μια ευρύτερη περίοδο έντονης αντιπαράθεσης της κυβέρνησης Τραμπ με μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Ο ίδιος ο πρόεδρος έχει απειλήσει ή κινηθεί νομικά κατά οργανισμών που θεωρεί εχθρικούς, όπως με την εξαγγελία αγωγής ύψους 5 δισ. δολαρίων εναντίον του BBC, ενώ έχει επίσης μηνύσει τους New York Times στη Φλόριντα για δήθεν δυσφήμηση.

Σχίσμα στο ρεπορτάζ του Πενταγώνου

Η Ένωση Ανταποκριτών του Πενταγώνου, που εκπροσωπεί την πλειονότητα όσων επέστρεψαν τις διαπιστεύσεις τους, χαιρέτισε την πρωτοβουλία των Times, υπογραμμίζοντας ότι «η προσπάθεια του υπουργείου να καθορίσει πώς θα συγκεντρώνεται η πληροφορία και τι θα δημοσιεύεται αντιβαίνει στις αρχές ενός ελεύθερου Τύπου».

Παράλληλα, όσοι δημοσιογράφοι αποδέχθηκαν τους νέους όρους έγιναν δεκτοί στο Πεντάγωνο. Πρόκειται κυρίως για μέσα φιλικά προς την κυβέρνηση, όπως το One America News Network, το Federalist και το Epoch Times. Η ηγεσία του υπουργείου τα παρουσίασε ως «τη νέα γενιά του Πενταγωνικού Τύπου», ενώ στην αγωγή σημειώνεται ότι πρόκειται για μέσα και πρόσωπα με σταθερά φιλοκυβερνητικές θέσεις.

Με πληροφορίες από Financial Times

