New York Times: Ο υποσιτισμένος μικρός Μοχάμεντ από τη Γάζα, «έχει και άλλη πάθηση»

Οι New York Times εξέδωσαν διευκρινιστική ανακοίνωση για την υπόθεση του μικρού Μοχάμεντ από τη Γάζα, του παιδιού με εμφανή σημάδια εξάντλησης που έγινε γνωστό μέσα από τις συγκλονιστικές φωτογραφίες.

Η εφημερίδα διευκρίνισε ότι η εικόνα του αγοριού δεν οφείλεται αποκλειστικά στον υποσιτισμό, αλλά σχετίζεται επίσης με σοβαρό υποκείμενο ιατρικό πρόβλημα.

Η σχετική ενημέρωση προς τους αναγνώστες ξεκαθάρισε ότι ο Μοχάμεντ Ζακαρίγια αλ-Μουταουάκ, το παιδί από τη Γάζα που εμφανίζεται στη φωτογραφία και φέρεται «διαγνωσμένος με σοβαρό υποσιτισμό», αντιμετωπίζει και «προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας» – στοιχεία που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική εκδοχή της είδησης.

«Πρόσφατα παρουσιάσαμε μια ιστορία για τους πιο ευάλωτους πολίτες της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του Μοχάμεντ Ζακαρία αλ Μουταουάκ, ο οποίος είναι περίπου 18 μηνών και υποφέρει από σοβαρό υποσιτισμό. Έκτοτε αποκτήσαμε νέα στοιχεία, από το νοσοκομείο που τον φρόντισε και από τον ιατρικό του φάκελο, και επικαιροποιήσαμε το κείμενο με πληροφορίες για τα προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας του», δήλωσε εκπρόσωπος της New York Times.

Όπως τόνισε και το ίδιο το μέσο, «αυτή η επιπλέον λεπτομέρεια βοηθά τους αναγνώστες να κατανοήσουν πληρέστερα την κατάστασή του».

BREAKING: The New York Times has admitted that the Gazan child they plastered on the front page as malnourished was actually suffering from pre-existing health issues.



Once again, they spread propaganda to the world—then quietly walk it back after the damage is done. pic.twitter.com/a8F4GAlNmx