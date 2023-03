Νετανιάχου: Οι ελληνικές δυνάμεις απέτρεψαν με επιτυχία μία σοβαρή υπόθεση τρομοκρατίας

Την εξάρθρωση τρομοκρατικού δικτύου που ετοίμαζε επιθέσεις στην Ελλάδα σχολιάζει σε ανακοίνωσή που εξέδωσε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου εκ μέρους της Μοσάντ.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά, στόχος των τρομοκρατών ήταν ένα ισραηλινό εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας το οποίο λειτουργούσε μερικώς και ως συναγωγή. Οι δύο συλληφθέντες είχαν διάφορα πλάνα όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα εκτελούσαν το χτύπημά τους: είτε με αέριο, είτε με εκρηκτικά, είτε με όπλα.

«Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε σήμερα στην Ελλάδα είναι ένα σοβαρό θέμα που αποτράπηκε με επιτυχία από τις ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ήταν μια επιπλέον απόπειρα του Ιράν να διαπράξει τρομοκρατία εναντίον ισραηλινών και εβραϊκών στόχων στο εξωτερικό. Μετά την έναρξη της έρευνας για τους υπόπτους στην Ελλάδα, η Μοσάντ παρείχε συνδρομή πληροφοριών για την αποκάλυψη της δομής, των μεθόδων εργασίας της και της σύνδεσης με το Ιράν. Η έρευνα αποκάλυψε ότι η δομή που λειτουργούσε στην Ελλάδα αποτελεί μέρος ενός εκτεταμένου ιρανικού δικτύου που διευθύνεται από το Ιράν και εκτείνεται σε πολλές χώρες. Η Μοσάντ, μαζί με τους εταίρους της στην κοινότητα, εργάζεται ακατάπαυστα για να αποτρέψει τις ιρανικές απόπειρες επιθέσεων σε όλο τον κόσμο» σημειώνεται επίσης στην ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, την ελληνική κυβέρνηση και τις ελληνικές υπηρεσίες πληροφοριών ευχαρίστησε νωρίτερα μέσω Twitter ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Έλι Κοέν.

«Η τρομοκρατία είναι ένας κοινός εχθρός και η καταπολέμησή της είναι κορυφαία προτεραιότητά μας», υπογραμμίζει ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας.

«Η κυβέρνηση των Αγιατολάχ στην Τεχεράνη εξάγει τρομοκρατία στη Μέση Ανατολή και σε ολόκληρο τον κόσμο και μόνο με μια σταθερή και κοινή στάση θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τις τρομοκρατικές δραστηριότητες του ιρανικού καθεστώτος», καταλήγει.

The government of the Ayatollahs in Tehran exports terrorism to the Middle East and the entire world, and only with a firm and joint stand will we be able to stop the terrorist activities of the Iranian regime.