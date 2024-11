Νετανιάχου: «Ο Χαμενεΐ φοβάται περισσότερο τον λαό του Ιράν παρά το Ισραήλ»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απευθυνόμενος στους Ιρανούς δήλωσε ότι το καθεστώς του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, «φοβάται τον λαό του περισσότερο από το Ισραήλ».

«Γι' αυτό ξοδεύουν τόσο πολύ χρόνο και χρήμα προσπαθώντας να συντρίψουν τις ελπίδες σας και να περιορίσουν τα όνειρά σας» είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα. «Λοιπόν, σας λέω το εξής: Μην αφήσετε τα όνειρά σας να πεθάνουν. Ακούω τους ψιθύρους: Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία. Ζαν, Ζεντέγκι, Αζάντι: Μη χάνετε την ελπίδα. Και να ξέρετε ότι το Ισραήλ και οι άλλοι στον ελεύθερο κόσμο είναι μαζί σας», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου άφησε να εννοηθεί ότι ο ισραηλινός στρατός θα πλήξει τις πετρελαιοπηγές του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη εξαπολύσει άλλη μία πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ. «Μια άλλη επίθεση εναντίον του Ισραήλ θα σακατέψει απλώς την οικονομία του Ιράν» είπε χαρακτηριστικά, σε ένα ασυνήθιστο μήνυμα στην αγγλική γλώσσα που απηύθυνε στον ιρανικό λαό.

A special message from me to the Iranian people: there’s one thing Khamenei’s regime fears more than Israel. It’s you — the people of Iran. Don’t lose hope.



پیام ویژه‌ای از من برای مردم ایران: یک چیز هست که رژیم خامنه‌ای بیش از اسرائیل از آن می‌ترسد. آن شما هستید — مردم ایران.… pic.twitter.com/iADxSjNXCs