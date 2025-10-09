ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νετανιάχου: Ανέβασε AI εικόνα με τον Τραμπ να κερδίζει το Νόμπελ Ειρήνης - «Το αξίζει»

Στην AI εικόνα που δημοσίευσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να πανηγυρίζει φορώντας το Νόμπελ Ειρήνης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νετανιάχου: «Δώστε το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ» - Η ανάρτηση με εικόνα Τεχνητής Νοημοσύνης Facebook Twitter
AI εικόνα.: X / @Prime Minister of Israel
0

«Δώστε το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ», έγραψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε νέα ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), συνοδεύοντάς τη με μια εικόνα που δημιουργήθηκε μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στην AI φωτογραφία, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Νετανιάχου απεικονίζονται να πανηγυρίζουν μαζί τη βράβευσή του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος φορά χρυσό μετάλλιο στο στήθος και δέχεται χειροκροτήματα από πλήθος.

«Δώστε το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ, το αξίζει!», σχολίασε ο Νετανιάχου, υπενθυμίζοντας έμμεσα τις προσπάθειες του πρώην προέδρου των ΗΠΑ για τη σύναψη ειρηνευτικών συμφωνιών στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία του να τιμηθεί με το βραβείο, ενώ η ανάρτηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού έρχεται τη στιγμή που το σχέδιο ειρήνης στη Γάζα, που προωθεί ο Λευκός Οίκος, φαίνεται να βρίσκεται κοντά στην εφαρμογή του.

Η Νορβηγική Επιτροπή αναμένεται να ανακοινώσει τον νικητή του φετινού Νόμπελ Ειρήνης την Παρασκευή.

Νετανιάχου: «Δώστε το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ» - Η ανάρτηση με εικόνα Τεχνητής Νοημοσύνης Facebook Twitter

Μπορεί ο Τραμπ να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης;

Πριν από την ανακοίνωση του φετινού κατόχου του Νόμπελ Ειρήνης, το ερώτημα που αιωρείται στους πολιτικούς κύκλους της Ουάσινγκτον και του Όσλο είναι, εάν θα μπορούσε ο Ντόναλντ Τραμπ να είναι –έστω θεωρητικά– υποψήφιος.

Σύμφωνα με ανάλυση του Brett H. McGurk στο CNN, πρώην ανώτατου αξιωματούχου σε τέσσερις αμερικανικές κυβερνήσεις, το ενδεχόμενο, όσο απίθανο κι αν ακούγεται, δεν είναι αδύνατο. Ο λόγος; Οι τελευταίες του κινήσεις στα δύο πιο επικίνδυνα μέτωπα του πλανήτη –την Ουκρανία και τη Γάζα– έχουν, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, ανοίξει συζήτηση για πιθανές διπλωματικές λύσεις.

Η Ουκρανία και το πρώτο «τεστ ειρήνης»

Μετά από μήνες ελιγμών ανάμεσα σε Μόσχα, Κίεβο και Βρυξέλλες, οι συζητήσεις φέρεται να πλησιάζουν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αυτό θα περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία και οριοθέτηση των συνόρων με τη Ρωσία κατά μήκος της γραμμής επαφής.

Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη εξετάζει τη χρήση άνω των 300 δισ. δολαρίων από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Εάν αυτό το σχήμα προχωρήσει, και εφόσον το Κρεμλίνο αναγκαστεί να συναινέσει, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία από το 2014.

Ο Τραμπ παρουσίασε πρόσφατα ένα 20σημο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, που προβλέπει:

  • πλήρη απελευθέρωση των ομήρων,
  • απόσυρση του Ισραήλ από τα βόρεια εδάφη της Γάζας,
  • απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία,
  • και δημιουργία νέας διεθνούς διοίκησης υπό αμερικανική εποπτεία.

Το σχέδιο, που θυμίζει το αποτυχημένο “Phase 2” της συμφωνίας του Ιανουαρίου, έχει ήδη λάβει προσεκτική αποδοχή από το Ισραήλ, την Αίγυπτο, το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία. Η Χαμάς, σύμφωνα με πηγές, έδωσε «μερική θετική απάντηση», με τις συνομιλίες να συνεχίζονται στο Κάιρο.

Αν αυτό το πλαίσιο οδηγήσει σε σταθερή κατάπαυση του πυρός και σε μεταπολεμική διοίκηση χωρίς τη Χαμάς, τότε ο Τραμπ θα έχει επιτύχει κάτι που δεν κατάφερε καμία κυβέρνηση των τελευταίων δεκαετιών: μια βιώσιμη ειρηνευτική φόρμουλα στη Γάζα.

Ο «δρόμος προς το Όσλο»

Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται κάθε χρόνο στις 10 Δεκεμβρίου, ανήμερα του θανάτου του Άλφρεντ Νόμπελ, με τη Νορβηγική Επιτροπή να λαμβάνει την τελική της απόφαση στις 10 Οκτωβρίου – δηλαδή μεθαύριο.

Αν και φέτος ο Αμερικανός πρόεδρος δεν βρίσκεται στη λίστα των επικρατέστερων, το 2026 –όταν θα συμπληρωθούν 125 χρόνια από το πρώτο Νόμπελ– θα μπορούσε, όπως εκτιμά ο McGurk, να είναι πραγματικός διεκδικητής, εφόσον μέσα στον επόμενο χρόνο υπάρξουν ουσιαστικά βήματα ειρήνευσης σε Ουκρανία και Γάζα.

Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο αναλυτής: «Ό,τι κι αν πιστεύει κανείς για τον Ντόναλντ Τραμπ, αν καταφέρει να βάλει τέλος σε δύο πολέμους που αιμορραγούν τον πλανήτη, τότε θα έχει συμβάλει περισσότερο στην ειρήνη απ’ ό,τι οι περισσότεροι σύγχρονοι ηγέτες. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ελπίζουμε ανεξαρτήτως πολιτικής».

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νόμπελ Ειρήνης και Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κοντά σε μια ιστορική συμφωνία

Διεθνή / Νόμπελ Ειρήνης και Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κοντά σε μια ιστορική συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται κοντά στη μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της προεδρίας του: συμφωνία ειρήνης Ισραήλ–Χαμάς - Όμηροι, εκεχειρία και πολιτικές ισορροπίες καθορίζουν το αποτέλεσμα
LIFO NEWSROOM
Νέο γεωπολιτικό «πόκερ»: Το Πακιστάν και το μστικό σχέδιο για νέο αμερικανικό λιμάνι κοντά στο Ιράν

Διεθνή / Νέο γεωπολιτικό «πόκερ»: Το Πακιστάν και το μυστικό σχέδιο για νέο αμερικανικό λιμάνι κοντά στο Ιράν

Το Πακιστάν προτείνει στις ΗΠΑ την ανάπτυξη νέου λιμανιού στην Πάσνι, κοντά στο Ιράν, με στόχο την εξαγωγή κρίσιμων ορυκτών και την εξισορρόπηση της κινεζικής επιρροής στην περιοχή. Ένα σχέδιο με τεράστιες γεωπολιτικές προεκτάσεις
LIFO NEWSROOM
Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης; Η απάντηση είναι θετική

Διεθνή / Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης; Η απάντηση είναι θετική

Ο λόγος; Οι τελευταίες του κινήσεις στα δύο πιο επικίνδυνα μέτωπα του πλανήτη –την Ουκρανία και τη Γάζα– έχουν, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, ανοίξει συζήτηση για πιθανές διπλωματικές λύσεις
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Βασιλιάς Κάρολος βγάζει ντοκιμαντέρ για τη φιλοσοφία της αρμονίας και το περιβάλλον

Διεθνή / Ο Βασιλιάς Κάρολος ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τη φιλοσοφία της αρμονίας και το περιβάλλον

Ο βασιλιάς Κάρολος δηλώνει ότι θέλει να εμπνεύσει ένα «αίσθημα αποφασιστικότητας» για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς ανακοινώνονται λεπτομέρειες για το νέο του ντοκιμαντέρ
LIFO NEWSROOM
Η ΕΕ επενδύει 1,1 δισ. δολάρια για ασφαλή καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη - Τι προβλέπεται

Διεθνή / Η ΕΕ επενδύει 1,1 δισ. δολάρια για ασφαλή καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη - Τι προβλέπεται

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Το να θέτουμε την τεχνητή νοημοσύνη σε προτεραιότητα σημαίνει επίσης να θέτουμε την ασφάλεια σε προτεραιότητα»
LIFO NEWSROOM
Χαιρετίζει η Τουρκία την εκεχειρία στη Γάζα: «Συνέβαλε και η Άγκυρα» λέει ο Ερντογάν - «Τελειώνει η γενοκτονία» λέει το ΥΠΕΞ

Διεθνή / Χαιρετίζει η Τουρκία την εκεχειρία στη Γάζα: «Συνέβαλε και η Άγκυρα» λέει ο Ερντογάν - «Τελειώνει η γενοκτονία» λέει το ΥΠΕΞ

Ο Τούρκος πρόεδρος ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος «επέδειξε την απαραίτητη πολιτική βούληση για να ενθαρρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση»
LIFO NEWSROOM
«Εμπόλεμη ζώνη» το Πόρτλαντ λόγω ICE: Κάτοικοι κοιμούνται με αντιασφυξιογόνες μάσκες

Διεθνή / «Εμπόλεμη ζώνη» το Πόρτλαντ λόγω ICE: Κάτοικοι κοιμούνται με αντιασφυξιογόνες μάσκες

Στο Πόρτλαντ, κάτοικοι του Gray’s Landing βιώνουν καθημερινά συγκρούσεις με ομοσπονδιακούς πράκτορες και διαδηλωτές - Δακρυγόνα, Εθνοφρουρά και μέτρα προστασίας έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας
LIFO NEWSROOM
Ο Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και καλεί σε μόνιμη πολιτική λύση

Διεθνή / Ο Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και καλεί σε μόνιμη πολιτική λύση

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ και τους μεσολαβητές – Ζήτησε τερματισμό της κατοχής και δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους
LIFO NEWSROOM
Εκεχειρία στη Γάζα: Τι γνωρίζουμε για τους ομήρους - Στις 12 οι υπογραφή της πρώτης φάσης της συμφωνίας

Διεθνή / Εκεχειρία στη Γάζα: Τι γνωρίζουμε για τους ομήρους - Στις 12 οι υπογραφή της πρώτης φάσης της συμφωνίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα με ένα τολμηρό σχέδιο ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων - Ποιοι παραμένουν αιχμάλωτοι, τι προβλέπει η συμφωνία και ποιοι κίνδυνοι παραμονεύουν στην πορεία προς την ειρήνη
LIFO NEWSROOM
Νόμπελ Ειρήνης και Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κοντά σε μια ιστορική συμφωνία

Διεθνή / Νόμπελ Ειρήνης και Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κοντά σε μια ιστορική συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται κοντά στη μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της προεδρίας του: συμφωνία ειρήνης Ισραήλ–Χαμάς - Όμηροι, εκεχειρία και πολιτικές ισορροπίες καθορίζουν το αποτέλεσμα
LIFO NEWSROOM
Το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε: «Μπριζόλα», «μπιφτέκι», «λουκάνικο» είναι λέξεις μόνο για κρέας

Διεθνή / Το Ευρωκοινοβούλιο αποφασίζει: «Μπριζόλα», «μπιφτέκι», «λουκάνικο» είναι λέξεις μόνο για κρέας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της απαγόρευσης όρων όπως «μπιφτέκι», «μπριζόλα» και «λουκάνικο» για φυτικά προϊόντα - Κτηνοτρόφοι υπέρ, καταναλωτές και βιομηχανία τροφίμων κατά — Τι σημαίνει η απόφαση για την αγορά vegan τροφίμων στην Ευρώπη
LIFO NEWSROOM
 
 