Νόμπελ Ειρήνης και Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κοντά σε μια ιστορική συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται κοντά στη μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της προεδρίας του: συμφωνία ειρήνης Ισραήλ–Χαμάς - Όμηροι, εκεχειρία και πολιτικές ισορροπίες καθορίζουν το αποτέλεσμα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: EPA
Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πιο κοντά από ποτέ στο μεγαλύτερο διπλωματικό στοίχημα της προεδρίας του, μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που θα μπορούσε να σημάνει το τέλος ενός πολέμου δύο ετών στη Γάζα.

Η συμφωνία, όπως ανακοινώθηκε από τον ίδιο στο Truth Social, προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς και την περιορισμένη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού. Παρότι οι λεπτομέρειες δεν έχουν αποσαφηνιστεί, αποτελεί την πιο ελπιδοφόρα εξέλιξη από την κατάρρευση της εκεχειρίας τον Μάρτιο.

Σε γνώριμο ύφος, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως «όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα» και ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε μια «Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια Ειρήνη».

Πίσω από τις μεγάλες δηλώσεις, όμως, κρύβονται δύσκολα ερωτήματα: θα δεχτεί η Χαμάς να αφοπλιστεί; Τι θα γίνει με τη διακυβέρνηση της Γάζας; Και κυρίως: θα τηρηθεί η συμφωνία ή θα είναι ακόμη μια βραχύβια παύση πυρός;

Οι πολιτικές ισορροπίες που απειλούν τη συμφωνία που θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ

Η Χαμάς ζητά εγγυήσεις ότι το Ισραήλ δεν θα ξαναρχίσει τις επιθέσεις μετά την απελευθέρωση των ομήρων. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, από την πλευρά του, αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις από ακροδεξιά στελέχη της κυβέρνησής του, όπως οι Σμοτριτς και Μπεν-Γκβιρ, που απειλούν με αποχώρηση αν προχωρήσει σε εκεχειρία.

Για τον Τραμπ, όμως, η συγκυρία έχει και προσωπική διάσταση: σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, επιδιώκει να βραβευθεί με το Νόμπελ Ειρήνης, όπως ο Μπαράκ Ομπάμα το 2009. Το βραβείο απονέμεται την Παρασκευή, και ο χρόνος πιέζει.

Οι διπλωμάτες της Ουάσιγκτον προσπαθούν να εξισορροπήσουν τα συμφέροντα όλων των πλευρών. Το 20-σημείων ειρηνευτικό σχέδιο της αμερικανικής κυβέρνησης προβλέπει σειρά βημάτων για σταθερή ειρήνη, αλλά οι τεχνικές λεπτομέρειες — όπως η επιτήρηση της εκεχειρίας — παραμένουν θολές.

Ο Τραμπ, που ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή για την τελετή υπογραφής, γνωρίζει ότι μια αποτυχία θα θεωρηθεί διπλωματική ήττα. Για αυτό, όπως αναφέρουν πηγές, δεν διστάζει να πιέζει προσωπικά τον Νετανιάχου με φράσεις όπως: «Αυτό είναι νίκη. Πάρε τη νίκη.»

Αν η συμφωνία υλοποιηθεί, θα είναι η πρώτη σοβαρή κατάπαυση του πυρός από το 2023, και ίσως το βήμα προς ένα νέο κεφάλαιο στη Μέση Ανατολή. Αν αποτύχει, η Γάζα κινδυνεύει να επιστρέψει στον φαύλο κύκλο των βομβαρδισμών και της εκδίκησης.

Όπως σχολιάζουν διπλωμάτες, «ο Τραμπ ρισκάρει πολλά αλλά ίσως είναι ο μόνος που τολμά να παίξει το χαρτί της ειρήνης με τους δικούς του όρους».

