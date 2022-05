Νεπάλ: Αγνοείται αεροσκάφος με 22 επιβαίνοντες

Αεροσκάφος ιδιωτικής αεροπορικής εταιρείας του Νεπάλ με 22 επιβαίνοντες αγνοείται, σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας και κρατικούς αξιωματούχους.

Το μικρό αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από την τουριστική πόλη Ποκάρα, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, προς την Τζομσόμ, δήλωσαν οι ίδιες πηγές.

Nepal’s Tara Air 9 NAET twin-engine aircraft carrying 19 passengers including 4 Indians, flying from Pokhara to Jomsom at 9:55am has gone missing. pic.twitter.com/Mz5qLyLbJf