Νέος σεισμός στην Ιαπωνία

Σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών σημειώθηκε στα ανοικτά των ανατολικών ακτών του Χονσού στην Ιαπωνία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 31 χλμ., σύμφωνα με το EMSC. Νωρίτερα, το Σεισμολογικό Κέντρο είχε εκτιμήσει ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6,5 βαθμοί και εστιακό του βάθος 57 χλμ.

Δεν έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής αναφορές για ζημιές μετά τον σεισμό.

Προχθές Δευτέρα, ισχυρή σεισμική δόνηση 7,6 βαθμών έπληξε τη Μισάουα, στις βορειοανατολικές ακτές της Ιαπωνίας, προκαλώντας τσουνάμι ύψους έως και 70 εκατοστών.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον σεισμό της Δευτέρας, σύμφωνα με τις αρχές.