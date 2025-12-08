ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Η δόνηση έπληξε την περιφέρεια Αομόρι στη βόρεια Ιαπωνία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ στην Ιαπωνία Facebook Twitter
0

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της βορειοανατολικής Ιαπωνίας, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η δόνηση καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της παράκτιας ζώνης, ενώ έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι με κύματα που ενδέχεται να φτάσουν έως και τα τρία μέτρα.

Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της βορειοανατολικής Ιαπωνίας, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η δόνηση καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της παράκτιας ζώνης, ενώ έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι με κύματα που ενδέχεται να φτάσουν έως και τα τρία μέτρα.

Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Με πληροφορίες από Sky News

 
 
 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αυστρία: Ορειβάτισσα εγκαταλείφθηκε από τον σύντροφό της στην υψηλότερη κορφή και πέθανε από το κρύο

Διεθνή / Αυστρία: Εγκατέλειψε την ορειβάτιδα σύντροφό του στην υψηλότερη κορφή και εκείνη πέθανε από το κρύο

Οι κινήσεις που φάνηκαν ύποπτες στους εισαγγελείς - Ο 39χρονος φέρεται να «έβαλε το κινητό σε σίγαση» ενώ προσπαθούσαν να τον εντοπίσουν διασωστικές ομάδες
LIFO NEWSROOM
Ινδονησία: Στους 950 οι νεκροί από τις πλημμύρες - Περισσότεροι από 270 αγνοούμενοι

Διεθνή / Ινδονησία: Στους 950 οι νεκροί από τις πλημμύρες - Περισσότεροι από 270 αγνοούμενοι

Ο συνολικός απολογισμός για όσους έχασαν τη ζωή τους σε Ινδονησία, Σρι Λάνκα, Μαλαισία, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ μετά τις τροπικές καταιγίδες, είναι περισσότεροι από 1.800 άνθρωποι
LIFO NEWSROOM
Η Μελόνι στέλνει έκτακτο υλικό για την προστασία των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας - Επικοινωνία με Ζελένσκι

Διεθνή / Η Μελόνι στέλνει έκτακτο υλικό για την προστασία των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας - Επικοινωνία με Ζελένσκι

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, «οι γεννήτριες ιταλικών εταιριών πρόκειται να αποσταλούν στην Ουκρανία τις επόμενες ημέρες»
LIFO NEWSROOM
Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον «ο ηλίθιος με το μπλοκ επιταγών»

Διεθνή / Τραμπ Τζούνιορ εναντίον Ουκρανίας: Οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον «ο ηλίθιος με το μπλοκ επιταγών»

Ο μεγαλύτερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση Ζελένσκι αλλά και στη στάση της Ευρώπης απέναντι στον πόλεμο, ενώ ανέφερε πως ο πατέρας δεν αποκλείεται να πάψει να στηρίζει την Ουκρανία
LIFO NEWSROOM
ΣΚ - Πώς οι Μαλδίβες έγιναν – απροσδόκητα – ένας προσιτός προορισμός

Διεθνή / Πώς οι Μαλδίβες έγιναν απροσδόκητα ένας προσιτός προορισμός

Κάποτε ήταν προορισμός αποκλειστικά για υπερ - πλούσιους. Σήμερα οι Μαλδίβες προσφέρουν ένα πιο τοπικό και βιώσιμο μοντέλο τουρισμού, που αλλάζει το ποιοι μπορούν να ζήσουν την εμπειρία του «παραδείσου»
LIFO NEWSROOM
 
 