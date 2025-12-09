Ιαπωνία: Είναι ασφαλές να ταξιδέψει κανείς παρά την προειδοποίηση για «μέγα-σεισμό»;

Η Ιαπωνία βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής μετά τον σεισμό μεγέθους 7,6 Ρίχτερ που έπληξε τις βόρειες περιοχές της αργά το βράδυ της Δευτέρας, προκαλώντας προειδοποιήσεις για τσουνάμι.

Λίγες ώρες μετά η κυβέρνηση προειδοποίησε για το ενδεχόμενο εμφάνισης «μέγα-σεισμού» μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Η προειδοποίηση έρχεται τη στιγμή που το Χοκάιντο εισέρχεται στην πολυάσχολη χειμερινή τουριστική περίοδο, με τα χιονοδρομικά κέντρα να υποδέχονται ήδη τους πρώτους επισκέπτες πριν από τις γιορτές.

Τι σημαίνει η προειδοποίηση για «μέγα-σεισμό»;

Ο σεισμός σημειώθηκε στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής του Αομόρι – της βορειότερης νομαρχίας στο κύριο νησί Χονσού – γύρω στις 11:15 μ.μ., καταγράφοντας «άνω του 6» στην ιαπωνική κλίμακα σεισμικής έντασης, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA).

Σύμφωνα με την εθνική δημόσια τηλεόραση της Ιαπωνίας NHK, δεν υπήρξαν αναφορές για θανάτους ή σοβαρές ζημιές σε βασικές υποδομές, ενώ δεν εντοπίστηκαν ανωμαλίες στους κοντινούς πυρηνικούς σταθμούς..

Οι αρχικές προειδοποιήσεις για τσουνάμι στις νομαρχίες Ιουάτε, Χοκάιντο και Αoμόρι υποβαθμίστηκαν και τελικά άρθηκαν πλήρως νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Ωστόσο, η JMA εξέδωσε προειδοποίηση για «μεγα-σεισμό» – έναν σεισμό μεγέθους 8 ή μεγαλύτερο – που ενδέχεται να συμβεί κατά μήκος της Τάφρου της Ιαπωνίας και της Τάφρου Τσισίμα, ανοιχτά του Χοκάιντο.

Η προειδοποίηση ισχύει έως τις 16 Δεκεμβρίου, και οι αρχές επισημαίνουν ότι ένας ισχυρότερος σεισμός θα μπορούσε να δημιουργήσει κύματα τσουνάμι ύψους έως 3 μέτρων στην περιοχή.

Πρόκειται για την πρώτη «μεγα-σεισμική» προειδοποίηση στη χώρα από τότε που εισήχθη η κατηγορία αυτή το 2022.

Τι σημαίνει αυτό για τους ταξιδιώτες;

Το Χοκάιντο αποτελεί έναν από τους πιο πολυσύχναστους χειμερινούς προορισμούς της Ιαπωνίας.

Το χιονοδρομικό κέντρο της Νισέκο σημείωσε ρεκόρ τη χειμερινή περίοδο 2024–25, με πάνω από 11 εκατομμύρια διαδρομές λιφτ και περίπου 2,2 εκατομμύρια επισκέπτες στα τέσσερα θέρετρά του.

Αν και ο όρος «μεγα-σεισμός» μπορεί να ακούγεται ανησυχητικός, οι αρχές τονίζουν ότι δεν πρόκειται για πρόβλεψη, αλλά για στατιστική πιθανότητα βασισμένη σε μοτίβα μεγάλων υπεράκτιων σεισμών.

Οι πτήσεις και οι περισσότερες σιδηροδρομικές γραμμές λειτουργούν κανονικά, και δεν έχουν επιβληθεί περιορισμοί ταξιδιών προς τη βόρεια Ιαπωνία ή το Χοκάιντο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί άμεσες επιπτώσεις στη Νισέκο και τη Φουράνο – τα βασικά χιονοδρομικά κέντρα του Χοκάιντο – ούτε σημαντικές ζημιές σε κτίρια ούτε κλείσιμο εγκαταστάσεων.

Οι ταξιδιώτες, ωστόσο, ενθαρρύνονται να παραμένουν ενημερωμένοι και να επανεξετάζουν τις βασικές οδηγίες ασφάλειας σε περίπτωση σεισμού κατά την επίσκεψή τους στην περιοχή.

Πώς να παραμείνετε ασφαλείς στο Χοκάιντο

Η Ιαπωνία είναι μία από τις πιο σεισμικά ενεργές χώρες στον κόσμο, και οι σεισμοί αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής.

Σύμφωνα με την ανοιχτή βάση δεδομένων Earthquake List, σχεδόν 2.000 σεισμοί μεγέθους 4 ή μεγαλύτερου έχουν σημειωθεί σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το Χοκάιντο την τελευταία δεκαετία.

Πέρα από τον έλεγχο των εθνικών ταξιδιωτικών οδηγιών και την παρακολούθηση ενημερώσεων από τις ιαπωνικές αρχές, ο Ιαπωνικός Οργανισμός Εθνικού Τουρισμού (JNTO) συνιστά στους ταξιδιώτες να κατεβάσουν την εφαρμογή Safety Tips, η οποία στέλνει ειδοποιήσεις για σεισμούς, τσουνάμι και άλλα καιρικά φαινόμενα μέσα στην Ιαπωνία, σε 15 διαφορετικές γλώσσες.

Κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, οι ταξιδιώτες πρέπει να σκύψουν, να καλυφθούν και να κρατηθούν από κάτι σταθερό. Όσοι βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο πρέπει να μείνουν μέσα και να αποφεύγουν τα παράθυρα.

Όσοι βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο πρέπει να απομακρυνθούν από κτίρια, δέντρα και ηλεκτροφόρα καλώδια για να αποφύγουν αντικείμενα που μπορεί να πέσουν.

Σε κάθε περίπτωση, αποφύγετε τη χρήση ανελκυστήρων κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από έναν σεισμό.

Με πληροφορίες από euronews.com