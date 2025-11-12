Νέος σεισμός 5,4 Ρίχτερ στην Κύπρο, λίγες ώρες μετά τον προηγούμενο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 Ρίχτερ καταγράφηκε στην Κύπρο, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), μόλις λίγες ώρες μετά τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που είχε προηγηθεί.

Το επίκεντρο και της νέας δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή της Πάφου,όπου σημειώθηκε και ο πρωινός σεισμός.

🔎 What was the faulting motion that caused the #earthquake (#σεισμός) in #Paphos? Moment tensor map from seismological institute(s): pic.twitter.com/fb4ouqlzlz — EMSC (@LastQuake) November 12, 2025