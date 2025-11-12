ΔΙΕΘΝΗ
Νέος σεισμός 5,4 Ρίχτερ στην Κύπρο, λίγες ώρες μετά τον προηγούμενο

Το επίκεντρο και της νέας δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή της Πάφου,όπου σημειώθηκε και ο πρωινός σεισμός

Φωτ: X
Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 Ρίχτερ καταγράφηκε στην Κύπρο, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), μόλις λίγες ώρες μετά τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που είχε προηγηθεί.

Το επίκεντρο και της νέας δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή της Πάφου,όπου σημειώθηκε και ο πρωινός σεισμός. 

 
 

