Τζέιμι Λι Κέρτις: Πέθανε η αδελφή της, Κέλι Λι Κέρτις, σε ηλικία 69 ετών

Η ηθοποιός Κέλι Λι Κέρτις, μεγαλύτερη αδελφή της Τζέιμι Λι Κέρτις και κόρη των θρυλικών ηθοποιών Τόνι Κέρτις και Τζάνετ Λι, πέθανε σε ηλικία 69 ετών.

Την είδηση γνωστοποίησε η ίδια η Τζέιμι Λι Κέρτις μέσα από στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι η αδελφή της έφυγε από τη ζωή το πρωί του Σαββάτου στο σπίτι της στην Καλιφόρνια. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου της.

«Ένα ζεστό "αντίο" στη μεγαλύτερη αδελφή μου, την Κέλι Λι Κέρτις. Έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί. Στο σπίτι της. Μέσα στη φύση. Γαλήνια», έγραψε η Τζέιμι Λι Κέρτις.

Τζέιμι Λι Κέρτις: Η ανάρτηση για την αδελφή της, Κέλι Λι Κέρτις

Η Τζέιμι Λι Κέρτις περιέγραψε την αδελφή της ως την «πρώτη της φίλη και έμπιστη σύντροφο σε όλη της τη ζωή», θυμίζοντας παράλληλα τη διακριτική αλλά πολυδιάστατη προσωπικότητά της.

«Ήταν εκθαμβωτικά όμορφη και μια ταλαντούχα ηθοποιός», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αγαπούσε τη φύση, τα ταξίδια, τη μουσική, τη συλλογή αντικειμένων και την οικογένειά της. Όπως σημείωσε, η Κέλι ήταν ιδιαίτερα περήφανη τόσο για τη δανέζικη καταγωγή της όσο και για τις ουγγροεβραϊκές ρίζες της.

Η ηθοποιός θυμήθηκε ακόμη τη γενναιοδωρία, την έντονη προσωπικότητα και το ξεχωριστό στιλ της αδελφής της, αλλά και τα διάσημα χριστουγεννιάτικα μπισκότα που συνήθιζε να φτιάχνει για τους συγγενείς και τους φίλους της. Για τον λόγο αυτό, όπως αποκάλυψε, πολλοί την αποκαλούσαν χαϊδευτικά «Θεία Μπισκότο (Cookie)».

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Τζέιμι Λι Κέρτις αναφέρθηκε σε μια ουγγρική ευχή που χρησιμοποιούσε συχνά η αδελφή της σε αποχαιρετισμούς και μηνύματα: «Isten Veled», έγραφε, που σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί σου». «Isten Veled στην αδελφή μου του ήλιου και του φεγγαριού. Θα συναντηθούμε ξανά κάπου πιο κάτω στον δρόμο», έγραψε.

Η Κέλι Λι Κέρτις γεννήθηκε στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας και ήταν η μεγαλύτερη από τις δύο κόρες του Τόνι Κέρτις και της Τζάνετ Λι. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο σε πολύ μικρή ηλικία, συμμετέχοντας χωρίς αναφορά στους τίτλους της ταινίας «The Vikings» το 1958, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι γονείς της.

Στη διάρκεια της καριέρας της εργάστηκε τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην τηλεόραση. Μεταξύ άλλων συμμετείχε στην ταινία «Trading Places» δίπλα στην αδελφή της, ενώ εμφανίστηκε σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές των δεκαετιών του 1980 και του 1990, όπως οι «The Equalizer», «Hunter», «Silk Stalkings», «Star Trek: Deep Space Nine» και «The Sentinel».

Παράλληλα, συνεργάστηκε στενά με την Τζέιμι Λι Κέρτις και εκτός πλατό, αναλαμβάνοντας σε αρκετές περιπτώσεις καθήκοντα προσωπικής βοηθού στις κινηματογραφικές της παραγωγές.

Με πληροφορίες από People