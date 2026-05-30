Γιατί η κατασκευή ενός Πύργου Τραμπ στην Τιφλίδα εγείρει ανησυχίες;

Ένας Πύργος Τραμπ που σχεδιάζεται να ανεγερθεί στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, την Τιφλίδα, πρόκειται να κατασκευαστεί σε γη που σήμερα ανήκει εν μέρει στον γιο του ηγέτη της χώρας που έχει τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις, σύμφωνα με επίσημα έγγραφα.

Ο ουρανοξύστης, μια κοινή επένδυση μεταξύ τοπικής κοινοπραξίας και της Trump Organization — την οποία διαχειρίζονται οι γιοι του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Jr. και Έρικ Τραμπ — θα ανεγερθεί σε οικόπεδο που σήμερα ανήκει επίσημα στο International Charity Fund Cartu.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το Fund Cartu ανήκει εξ ολοκλήρου στην Cartu Group JSC, της οποίας το 35% ανήκει στον Uta Ivanishvili, τον μεγαλύτερο γιο του Bidzina Ivanishvili, δισεκατομμυριούχου πολιτικού και επίτιμου προέδρου του κυβερνώντος κόμματος της Γεωργίας.

Ο Bidzina Ivanishvili, ο οποίος θεωρείται ευρέως ο de facto ηγέτης της γεωργιανής κυβέρνησης, τέθηκε υπό αμερικανικές κυρώσεις από την κυβέρνηση Μπάιντεν το 2024 επειδή «υπονόμευσε το δημοκρατικό και ευρωατλαντικό μέλλον της Γεωργίας προς όφελος της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Ο Uta Ivanishvili, που δεν βρίσκεται υπό κυρώσεις, κατείχε το 100% της Cartu Group JSC έως το 2024, αλλά μείωσε το ποσοστό του στο 35% όταν ο πατέρας του — ο πλουσιότερος άνθρωπος της Γεωργίας — βρέθηκε αντιμέτωπος με τις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις.

Σήμερα δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ποιος κατέχει το υπόλοιπο 65% της Cartu Group JSC, καθώς μερίδια κάτω του 5% μπορούν να διατηρούνται ανώνυμα.

Βάσει του καθεστώτος κυρώσεων, Αμερικανοί πολίτες απαγορεύεται να συναλλάσσονται, να επεξεργάζονται πληρωμές ή να παρέχουν υπηρεσίες προσωπικά στον Bidzina Ivanishvili χωρίς ειδική άδεια, ωστόσο υπάρχει εξαίρεση για επιχειρήσεις που ελέγχονται από τον ίδιο.

Οι δεσμοί ανάμεσα στην Trump Organization και την οικογένεια Ivanishvili αναμένεται να προκαλέσουν νέες ανησυχίες για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, καθώς το όνομα του Αμερικανού προέδρου παραχωρείται σε εργολάβους που επιδιώκουν να πουλήσουν οικιστικά και τουριστικά συγκροτήματα.

Παρόμοιες συμφωνίες franchise της Trump Organization περιλαμβάνουν ένα πολυτελές ξενοδοχειακό και συγκρότημα γηπέδων γκολφ στο Oman, το οποίο κατασκευάζεται σε κρατική γη.

Το συγκεκριμένο project, καθώς και άλλα τρία, υλοποιούνται σε συνεργασία με θυγατρική της σαουδαραβικής εταιρείας ακινήτων Dar Al Arkan, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με τη σαουδαραβική κυβέρνηση, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times πέρυσι.

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι «ούτε ο πρόεδρος ούτε η οικογένειά του έχουν εμπλακεί ή θα εμπλακούν ποτέ σε σύγκρουση συμφερόντων».

Σε ανακοίνωση της Trump Organization τον Απρίλιο για το project του πύργου 70 ορόφων στην Τιφλίδα, ο Έρικ Τραμπ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της πολυεθνικής ακινήτων, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι «περήφανη που φέρνει αυτό το παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο αριστείας στη Γεωργία και ιδιαίτερα χαρούμενη που συνεργάζεται με τόσο αξιόπιστους και επαγγελματίες developers».

Τέσσερις γεωργιανές εταιρείες — οι Archi Group, Biograpi Living, Blox Group και Finvest Georgia — μαζί με την αμερικανική Sapir Organization, μακροχρόνιο συνεργάτη του Trump, συμμετέχουν στο project για την κατασκευή του ψηλότερου κτιρίου της Γεωργίας. Καμία από τις εταιρείες ή τους διευθυντές τους δεν βρίσκεται υπό κυρώσεις.

Ο ιδρυτής της Archi Group, ο επιχειρηματίας Ilia Tsulaia, είχε διατελέσει βουλευτής του κόμματος Γεωργιανό Όνειρο, ενώ η Biograpi Living αποτελεί μέρος του Wissol Group, που ανήκει στους αδελφούς Soso και Levan Pkhakadze, των οποίων η σιωπή απέναντι στις πρόσφατες πολιτικές αναταραχές στη Γεωργία έχει σχολιαστεί από τα τοπικά ΜΜΕ. Καμία από τις εταιρείες δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Το οικόπεδο στο κέντρο της Τιφλίδας όπου θα κατασκευαστεί ο Πύργος Τραμπ ήταν παλαιότερα σοβιετικός ιππόδρομος, γνωστός ως hippodrome. Σήμερα ανήκει στην Cartu, αλλά το 2023 επιτεύχθηκε συμφωνία πώλησής του στην εταιρεία Central Park Avenue LLC.

Μέχρι στιγμής έχει μεταβιβαστεί μόνο ένα μικρό περιφερειακό τμήμα του οικοπέδου στην Central Park Avenue LLC. Η ολοκλήρωση της πώλησης του μεγαλύτερου μέρους της έκτασης θα γίνει μόλις καταβληθεί το αντίτιμο αγοράς στην Cartu.

Ο δικηγόρος του Ivanishvili, Temo Tsikvadze, δήλωσε: «Η οικογένεια του Bidzina Ivanishvili κατείχε συνολικά 511.880 τετραγωνικά μέτρα γης στον χώρο του πρώην ιπποδρόμου.

Ο Bidzina Ivanishvili δώρισε το μεγαλύτερο μέρος αυτής της γης — 431.735 τετραγωνικά μέτρα — στο κράτος και αυτή τη στιγμή κατασκευάζει εκεί, με δικά του έξοδα, δημόσιο χώρο πρασίνου, το Central Park. Προκαταρκτική συμφωνία αγοραπωλησίας για το υπόλοιπο οικόπεδο των 80.000 τετραγωνικών μέτρων υπεγράφη στις 16 Οκτωβρίου 2023.

Βάσει αυτής της συμφωνίας, ο μελλοντικός ιδιοκτήτης θα είναι η Central Park Avenue LLC (αν και τμήμα 9.645 τετραγωνικών μέτρων έχει ήδη μεταβιβαστεί πλήρως). Η μεταβίβαση του υπόλοιπου οικοπέδου θα ολοκληρωθεί με την πληρωμή σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας».

Το project του Πύργου Τραμπ θεωρείται από επικριτές του Bidzina Ivanishvili στη Γεωργία ως προσπάθεια να κερδίσει την εύνοια του Αμερικανού προέδρου. Αντίθετα, στελέχη του κυβερνώντος κόμματος παρουσιάζουν το project ως ψήφο εμπιστοσύνης προς την οικονομία και τη διακυβέρνηση της χώρας.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Γεωργίας, Shalva Papuashvili, δήλωσε ότι «όταν η εταιρεία του Τραμπ εισέρχεται στη Γεωργία με το δικό της brand, σημαίνει ότι έχει ισχυρή κατανόηση του υπάρχοντος περιβάλλοντος. Φυσικά, ο Τραμπ και η εταιρεία του είναι προσεκτικοί στην προστασία της φήμης που έχουν χτίσει».

Ο Sandro Kevkhishvili, υπεύθυνος προγράμματος κατά της διαφθοράς στην Transparency International Georgia, δήλωσε ότι υπάρχουν λόγοι ανησυχίας πως το project του Πύργου Τραμπ στη Γεωργία «δεν είναι απλώς ένα ιδιωτικό επιχειρηματικό project αλλά πολιτικό».

Όπως είπε, η εμπλοκή τουλάχιστον ενός επιχειρηματία με δεσμούς με το κυβερνών κόμμα είναι η πρώτη αιτία ανησυχίας.

«Η δεύτερη είναι ότι μέχρι σήμερα το οικόπεδο όπου σχεδιάζεται το project ανήκει στο Cartu Fund — έναν φιλανθρωπικό οργανισμό συνδεδεμένο με την οικογένεια του Bidzina Ivanishvili, επίτιμου προέδρου του κυβερνώντος κόμματος Georgian Dream και προσώπου που ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στη Γεωργία.

Και η τρίτη είναι ότι τα φιλοκυβερνητικά προπαγανδιστικά μέσα, τα οποία πρόσφατα τέθηκαν υπό βρετανικές κυρώσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος κυρώσεων κατά της Ρωσίας για σκόπιμη διάδοση ψευδών πληροφοριών σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρουσιάζουν αυτή τη συμφωνία ως πολιτική νίκη του κυβερνώντος κόμματος».

Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε τα ερωτήματα στην Trump Organization, η οποία δεν απάντησε στα αιτήματα για σχόλιο.

Με πληροφορίες από Guardian