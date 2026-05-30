Ντόναλντ Τραμπ: Τι απαντούν οι γιατροί για τους μώλωπες στα χέρια του

Του έγιναν συστάσεις για την αύξηση του βάρους του μετά τις εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη – Τι αναφέρουν οι γιατροί για τη χρήση ασπιρίνης, τη γνωστική και τη σωματική του κατάσταση

The LiFO team
Τι λένε οι γιατροί που εξέτασαν τον Ντόναλντ Τραμπ για τους μώλωπες στα χέρια του και την αύξηση του βάρους του / Φωτ. Chip Somodevilla/Getty Images
Η κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ απασχόλησε για μία ακόμη φορά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των πρόσφατων ιατρικών εξετάσεών του.

Ο προσωπικός του γιατρός δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται σε «άριστη υγεία» και είναι «απόλυτα ικανός» να ασκεί τα καθήκοντά του, έπειτα από ιατρική αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Τραμπ υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία, καρδιολογικές απεικονιστικές εξετάσεις, προληπτικούς ελέγχους για καρκίνο, καθώς και σε σειρά άλλων εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν από 22 ειδικούς γιατρούς.

«Όλα βγήκαν τέλεια», δήλωσε ο 79χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ντόναλντ Τραμπ: Ζυγίζει 108 κιλά και έλαβε συστάσεις από τους γιατρούς

Ο Τραμπ ζυγίζει 108 κιλά, περίπου έξι περισσότερα σε σύγκριση με την προηγούμενη ιατρική εξέταση που είχε πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2025.

Οι γιατροί του έκαναν συστάσεις σχετικά με τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και τη διαχείριση του βάρους του, καταλήγοντας ωστόσο στο συμπέρασμα ότι «η γνωστική και η σωματική του λειτουργία είναι εξαιρετικές».

Η ιατρική έκθεση αναφέρεται επίσης στους μώλωπες που κατά καιρούς εμφανίζονται στα χέρια του Τραμπ και έχουν προκαλέσει συζητήσεις στον διεθνή Τύπο.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, πρόκειται για «ήπιο ερεθισμό των μαλακών ιστών που σχετίζεται με τις συχνές χειραψίες», ενώ σημειώνεται ότι οι μώλωπες αποτελούν επίσης «μια συνηθισμένη και ακίνδυνη παρενέργεια της θεραπείας με ασπιρίνη».

Μεταξύ των συστάσεων που του έγιναν περιλαμβάνεται και η χρήση ασπιρίνης χαμηλής δόσης.

Με πληροφορίες από APnews

 
