ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γαλλία: Φάλαινα εξόκειλε και πέθανε σε παραλία του Ιλ ντε Ρε

Το κουφάρι του κήτους, που εκτιμάται ότι ζύγιζε περίπου 12 τόνους, απομακρύνθηκε από την παραλία με τη βοήθεια γερανού και μεταφέρθηκε με ειδικό όχημα

The LiFO team
The LiFO team
ΓΑΛΛΙΑ ΦΑΛΑΙΝΑ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Unsplash
0

Θηλυκή φάλαινα μήκους περίπου δέκα μέτρων εξόκειλε και πέθανε σε παραλία του νησιού Ιλ ντε Ρε στη δυτική Γαλλία, ανακοίνωσαν το Σάββατο οι τοπικές αρχές.

Το κήτος είχε βγει στην ακτή το βράδυ της Παρασκευής, στο ανατολικό άκρο του νησιού. Επρόκειτο για πτεροφάλαινα, το δεύτερο μεγαλύτερο είδος φάλαινας στον κόσμο μετά τη γαλάζια φάλαινα, όπως εξήγησε ο ειδικός Ζαν Ροκ Μελάν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η φάλαινα είχε εντοπιστεί κοντά στην ακτογραμμή το απόγευμα της Παρασκευής και λίγες ώρες αργότερα βγήκε στην παραλία. Το ζώο κατέληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς δεν ήταν δυνατή η άμεση επέμβαση για τη διάσωσή του.

Ο Μελάν χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σπάνιο, σημειώνοντας ότι πρόκειται μόλις για την τρίτη καταγεγραμμένη περίπτωση στην περιοχή. Οι δύο προηγούμενες είχαν σημειωθεί το 1920 και το 2017.

Το κουφάρι της φάλαινας, που εκτιμάται ότι ζύγιζε περίπου 12 τόνους, απομακρύνθηκε από την παραλία με τη βοήθεια γερανού και μεταφέρθηκε με ειδικό όχημα.

Όπως ανακοίνωσε η νομαρχία της Σαράντ-Μαριτίμ, θα πραγματοποιηθεί νεκροψία προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Με πληροφορίες από Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP)

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΙΑΝ ΜΑΚΚΕΛΕΝ ΛΟΑΤΚΙ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ

Διεθνή / Ο Ίαν ΜακΚέλεν σε πορεία διαμαρτυρίας κατά της ποινικοποίησης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων

Ο ηθοποιός ένωσε τις δυνάμεις του με τους διαδηλωτές στο κέντρο του Λονδίνου, ενάντια στους νόμους που ισχύουν σε 29 χώρες της Κοινοπολιτείας, όπου οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις παραμένουν παράνομες
THE LIFO TEAM
ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΑΜΠ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΤΙΦΛΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διεθνή / Γιατί η κατασκευή ενός Πύργου Τραμπ στην Τιφλίδα εγείρει ανησυχίες;

Το project φέρνει στο προσκήνιο νέα ερωτήματα για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, καθώς συνδέεται με γη που ανήκει εν μέρει στην οικογένεια του φιλορώσου δισεκατομμυριούχου και de facto ηγέτη της Γεωργίας, Bidzina Ivanishvili, ο οποίος βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2024
THE LIFO TEAM
ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Διεθνή / Η άφιξη των Βρετανών ταξιδιωτών στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια πρέπει να είναι τρεις ώρες πριν την αναχώρησή τους

Το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου που αντικαθιστά τις σφραγίδες στα διαβατήρια με ψηφιακή καταγραφή προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις στους συνοριακούς ελέγχους
THE LIFO TEAM
 
 