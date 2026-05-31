Γαλλία: Φάλαινα εξόκειλε και πέθανε σε παραλία του Ιλ ντε Ρε

Θηλυκή φάλαινα μήκους περίπου δέκα μέτρων εξόκειλε και πέθανε σε παραλία του νησιού Ιλ ντε Ρε στη δυτική Γαλλία, ανακοίνωσαν το Σάββατο οι τοπικές αρχές.

Το κήτος είχε βγει στην ακτή το βράδυ της Παρασκευής, στο ανατολικό άκρο του νησιού. Επρόκειτο για πτεροφάλαινα, το δεύτερο μεγαλύτερο είδος φάλαινας στον κόσμο μετά τη γαλάζια φάλαινα, όπως εξήγησε ο ειδικός Ζαν Ροκ Μελάν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η φάλαινα είχε εντοπιστεί κοντά στην ακτογραμμή το απόγευμα της Παρασκευής και λίγες ώρες αργότερα βγήκε στην παραλία. Το ζώο κατέληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς δεν ήταν δυνατή η άμεση επέμβαση για τη διάσωσή του.

A massive whale has sadly passed away after becoming stranded along France’s Atlantic coast. Drone and ground footage captures the heartbreaking scene as local crowds watch from the harbor walls, while marine wildlife experts examine the mammal in the shallow water. pic.twitter.com/Ir6nGwCGIB — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) May 31, 2026

Ο Μελάν χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σπάνιο, σημειώνοντας ότι πρόκειται μόλις για την τρίτη καταγεγραμμένη περίπτωση στην περιοχή. Οι δύο προηγούμενες είχαν σημειωθεί το 1920 και το 2017.

Το κουφάρι της φάλαινας, που εκτιμάται ότι ζύγιζε περίπου 12 τόνους, απομακρύνθηκε από την παραλία με τη βοήθεια γερανού και μεταφέρθηκε με ειδικό όχημα.

Όπως ανακοίνωσε η νομαρχία της Σαράντ-Μαριτίμ, θα πραγματοποιηθεί νεκροψία προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Με πληροφορίες από Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP)