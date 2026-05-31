250 χρόνια ΗΠΑ: Ο Τραμπ το κεντρικό πρόσωπο των εορτασμών της επετείου, μετά την αποχώρηση καλλιτεχνών

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε τις αποχωρήσεις λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «προσελκύει περισσότερο κόσμο από τον Έλβις Πρίσλεϊ» και μάλιστα «χωρίς κιθάρα»

Φωτογραφία: X/TheWhiteHouse
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι το κεντρικό πρόσωπο σε εκδήλωση για τον εορτασμό της 250ής επετείου του αμερικανικού έθνους στο National Mall τον επόμενο μήνα, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, αφού αρκετοί μουσικοί που είχαν προγραμματιστεί να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις ακύρωσαν την παρουσία τους, επικαλούμενοι ανησυχίες για τη σύνδεση της διοργάνωσης με τον Τραμπ.

Οι συναυλίες είχαν προγραμματιστεί ως η τελετή έναρξης της Great American State Fair, μιας εκδήλωσης διάρκειας 16 ημερών που θα διεξαχθεί από τις 25 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου 2026.

Την Παρασκευή, ο Bret Michaels, τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Poison, έγινε ο πέμπτος καλλιτέχνης που αποσύρθηκε από τις συναυλίες, δηλώνοντας ότι η εκδήλωση δεν ήταν η ακομμάτιστη γιορτή που πίστευε αρχικά ότι θα ήταν.

Ο Τραμπ είναι πλέον προγραμματισμένο να «κηρύξει προσωπικά την έναρξη αυτού του ιστορικού εορτασμού», όπως ανέφερε η Freedom 250 σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι διοργανωτές δεν έχουν δώσει δημόσια λεπτομέρειες για τους λόγους των αποχωρήσεων, αν και αυτές έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η εκδήλωση μπορεί να πραγματοποιηθεί όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social νωρίτερα το Σάββατο, ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι η σειρά συναυλιών ίσως να μην είναι πλέον απαραίτητη, εάν οι καλλιτέχνες συνεχίσουν να αποχωρούν. Πρότεινε μάλιστα το ενδεχόμενο να εκφωνήσει ο ίδιος μια ομιλία στο National Mall, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως ισχυρότερο πόλο έλξης από οποιοδήποτε μουσικό σχήμα.

«Το γεγονός είναι ότι, σύμφωνα με πολλούς, είμαι το νούμερο ένα αξιοθέατο οπουδήποτε στον κόσμο», έγραψε ο Τραμπ. Πρόσθεσε ότι προσελκύει «πολύ μεγαλύτερα πλήθη από τον Έλβις Πρίσλεϊ στην ακμή του» και ότι «το κάνει χωρίς κιθάρα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι «δίνει εντολή στους εκπροσώπους του να εξετάσουν τη δυνατότητα διοργάνωσης μιας συγκέντρωσης με τίτλο "AMERICA IS BACK"».

Η Freedom 250 είναι μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που δημιουργήθηκε από τον Λευκό Οίκο για τον συντονισμό των εορτασμών της 250ής επετείου των Ηνωμένων Πολιτειών, σε συνεργασία με ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Με πληροφορίες από Reuters

