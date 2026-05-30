Το σχέδιο των 26 δισ. δολαρίων του Πούτιν για να νικήσει τη γήρανση

Όταν ένα ανοιχτό μικρόφωνο κατέγραψε τον Βλαντίμιρ Πούτιν να συζητά με τον Σι Τζινπίνγκ για το ενδεχόμενο οι άνθρωποι να φτάσουν κάποια στιγμή στην αθανασία μέσω της αντικατάστασης οργάνων, πολλοί θεώρησαν ότι επρόκειτο για μια ακόμη ιδιόρρυθμη συνομιλία μεταξύ δύο ηλικιωμένων ηγετών.

Στην πραγματικότητα, όπως αναφέρει σε αναλυτικό της δημοσίευμα η Wall Street Journal, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναφερόταν σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το Κρεμλίνο και έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες επιστημονικές προτεραιότητες της χώρας.

Τα τελευταία χρόνια, ο Πούτιν έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα γύρω από τη γήρανση και τη μακροζωία. Όπως συμβαίνει και με δισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας όπως ο Τζεφ Μπέζος, ο Σαμ Άλτμαν και ο Πίτερ Τιλ, η ιδέα της επιβράδυνσης της βιολογικής φθοράς φαίνεται να τον απασχολεί έντονα. Η διαφορά είναι ότι στη Ρωσία η αναζήτηση αυτή δεν αποτελεί προσωπικό χόμπι, αλλά κρατική πολιτική.

Το 2024, μεταξύ άλλων, ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρουσίασε μια εθνική πρωτοβουλία ύψους 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα επιμηκύνουν τη ζωή και θα αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της γήρανσης. Το πρόγραμμα φέρει την ονομασία «Νέες Τεχνολογίες Διατήρησης της Υγείας» και σύμφωνα με τη ρωσική κυβέρνηση φιλοδοξεί να σώσει 175.000 ζωές μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Γονιδιακές θεραπείες και εργαστηριακά όργανα

Τον περασμένο μήνα, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι Ρώσοι επιστήμονες αναπτύσσουν γονιδιακή θεραπεία με στόχο την επιβράδυνση της κυτταρικής γήρανσης. Ο αναπληρωτής υπουργός Επιστημών, Ντένις Σεκιρίνσκι χαρακτήρισε την έρευνα ως μία από τις πιο ελπιδοφόρες κατευθύνσεις στον αγώνα κατά της γήρανσης.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο επενδύει σε τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα ανήκαν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, κατά τη δεδομένα της WSJ. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η βιοεκτύπωση, δηλαδή η τρισδιάστατη εκτύπωση ζωντανών ιστών, αλλά και η ξενομεταμόσχευση, η ανάπτυξη ανθρώπινων οργάνων μέσα σε γενετικά τροποποιημένα γουρούνια.

Ρωσικά ερευνητικά κέντρα υποστηρίζουν ότι έχουν ήδη καταφέρει να εκτυπώσουν ανθρώπινο χόνδρο και θυρεοειδή αδένα ποντικού, ενώ φιλοδοξούν να φτάσουν σε πλήρως λειτουργικά ανθρώπινα όργανα έως το 2030. Παρόμοιο χρονοδιάγραμμα υπάρχει και για την ανάπτυξη ανθρώπινων οργάνων σε ειδικές φυλές μικρόσωμων χοίρων, οι οποίες θεωρούνται περισσότερο συμβατές με τον ανθρώπινο οργανισμό.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, δεκάδες ερευνητικά ιδρύματα συμμετέχουν ήδη σε αυτά τα προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται απευθείας από το κράτος.

Η κόρη του Πούτιν και ο άνθρωπος πίσω από το σχέδιο

Κεντρικό ρόλο στην πρωτοβουλία διαδραματίζουν δύο πρόσωπα που ανήκουν στον στενό κύκλο του Βλαντίμιρ Πούτιν, διευκρινίζει το σχετικό δημοσίευμα.

Το πρώτο είναι η κόρη του, Μαρία Βορόντσοβα, ενδοκρινολόγος που επιβλέπει κρατικά προγράμματα γενετικής έρευνας. Το δεύτερο είναι ο φυσικός Μιχαήλ Κοβάλτσουκ, επικεφαλής του Ινστιτούτου Κουρτσάτοφ, του ιστορικού πυρηνικού ερευνητικού κέντρου της Σοβιετικής Ένωσης.

Ο Κοβάλτσουκ έχει εξελιχθεί στον βασικό θεωρητικό του ρωσικού σχεδίου για τη μακροζωία. Σε δημόσιες παρεμβάσεις του υποστηρίζει ότι η επιστήμη σύντομα θα μπορεί να επιδιορθώνει και να αντικαθιστά ανθρώπινα μέλη και όργανα σχεδόν επ' αόριστον.

«Είναι δύσκολο να μιλήσουμε για αθανασία, αλλά η δυνατότητα να επισκευάζουμε τον άνθρωπο αναμφίβολα θα αυξηθεί», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά. Ωστόσο, παρά τη φιλοδοξία του προγράμματος, πολλοί επιστήμονες αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τις ανακοινώσεις της Μόσχας.

Σε αντίθεση με αντίστοιχες έρευνες που χρηματοδοτούνται στη Δύση, μεγάλο μέρος της ρωσικής δουλειάς δεν έχει παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με αξιολόγηση από ανεξάρτητους ειδικούς.

Μάλιστα, ο Αλεξάντερ Οστρόβσκι, ένας από τους πρωτοπόρους της βιοεκτύπωσης στη Ρωσία, υποστηρίζει ότι χωρίς δημοσιευμένα επιστημονικά αποτελέσματα είναι δύσκολο να αξιολογηθούν οι ισχυρισμοί.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Όταν η βιολογία μπαίνει στη γεωπολιτική

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα του αμερικάνικου μέσου ενημέρωσης, ο ίδιος εγκατέλειψε τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία και θεωρεί ότι οι διεθνείς κυρώσεις έχουν απομονώσει σημαντικά τη ρωσική επιστημονική κοινότητα.

«Η επιστήμη δεν μπορεί να λειτουργήσει σε απομόνωση», έχει δηλώσει, εκφράζοντας την άποψη ότι ορισμένοι ερευνητές ίσως παρουσιάζουν υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις για να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

Το σχέδιο για τη μακροζωία δεν αποτελεί απλώς επιστημονικό εγχείρημα, όπως τονίζει σχετικά η WSJ. Σε αρκετές περιπτώσεις συνδέεται και με την ευρύτερη κοσμοθεωρία του Κρεμλίνου.

Ο Κοβάλτσουκ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η Δύση επιχειρεί να ελέγξει την ανθρωπότητα μέσω της βιοτεχνολογίας, ενώ στο παρελθόν έχει διατυπώσει θεωρίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πίσω από την πανδημία της Covid-19.

Ανάλογες ιδέες έχουν βρει απήχηση και στον ίδιο τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος εδώ και χρόνια εκφράζει ενδιαφέρον για θεωρίες που συνδέουν την επιστήμη, την πολιτική ισχύ και τη γεωπολιτική αντιπαράθεση.

Καταλήγοντας, το δημοσίευμα θίγει ότι η επιδίωξη της μακροζωίας δεν είναι κάτι νέο στη ρωσική ιστορία.

Ήδη από τη δεκαετία του 1920, Σοβιετικοί επιστήμονες πειραματίζονταν με μεταγγίσεις αίματος και άλλες μεθόδους αναζωογόνησης. Αργότερα, ο γιατρός Ολεξάντρ Μπογκομόλετς κέρδισε την εύνοια του Στάλιν υποστηρίζοντας ότι ο άνθρωπος θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 150 χρόνια ζωής.

Παρά τις κατά καιρούς φιλόδοξες προβλέψεις, η Ρωσία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας. Το προσδόκιμο ζωής των ανδρών στη χώρα παραμένει περίπου στα 68 χρόνια, αρκετά χαμηλότερο από αυτό των περισσότερων δυτικών χωρών.

Ίσως γι' αυτό η μάχη κατά της γήρανσης έχει αποκτήσει τόσο μεγάλη σημασία για το Κρεμλίνο. Ωστόσο, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η Wall Street Journal, υπάρχει ένα πράγμα που παραμένει εξαιρετικά δύσκολο να ελεγχθεί ακόμη και από τη ρωσική εξουσία:

Ο θάνατος.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal