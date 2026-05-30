Γάζα: Ξεπερνούν τους 72.938 οι νεκροί από τον πόλεμο του Ισραήλ

Από την έναρξη της «εκεχειρίας» στις 11 Οκτωβρίου, έχουν χάσει τη ζωή τους 929 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας

Φωτ. αρχείου: Getty Images
Ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα ξεπέρασε τους 72.938, ενώ οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται

Σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας στη Γάζα, ο αριθμός των νεκρών από τον πόλεμο του Ισραήλ έχει ανέλθει σε 72.938 και των τραυματιών σε 172.919 άτομα  από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Γάζα: 929 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους από την έναρξη της εκεχειρίας

Στην τελευταία ενημέρωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι τα νοσοκομεία σε όλη τη Γάζα δέχτηκαν επτά σορούς τις τελευταίες 24 ώρες, μεταξύ των οποίων έξι άτομα που έχασαν τη ζωή τους σε πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις, ενώ ένα άτομο που πέθανε αργότερα από τραύματα που είχε υποστεί νωρίτερα.

Άλλα 25 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε ιατρικές εγκαταστάσεις κατά την ίδια περίοδο.

Το υπουργείο πρόσθεσε, ότι από την έναρξη της «εκεχειρίας» στις 11 Οκτωβρίου, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει 929 Παλαιστινίους και έχουν τραυματίσει 2.811 άτομα.

Τέλος, ανέφερε πως έχουν ανασυρθεί 781 σοροί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, την ώρα που οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να ερευνούν περιοχές οι οποίες προηγουμένως ήταν απρόσιτες λόγω των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Με πληροφορίες από Al Jazeera
 

 
