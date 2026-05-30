ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Ίαν ΜακΚέλεν σε πορεία διαμαρτυρίας κατά της ποινικοποίησης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων

Ο ηθοποιός ένωσε τις δυνάμεις του με τους διαδηλωτές στο κέντρο του Λονδίνου, ενάντια στους νόμους που ισχύουν σε 29 χώρες της Κοινοπολιτείας, όπου οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις παραμένουν παράνομες

The LiFO team
The LiFO team
ΙΑΝ ΜΑΚΚΕΛΕΝ ΛΟΑΤΚΙ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ Facebook Twitter
Ο Ίαν ΜακΚέλεν στην πορεία «Commonwealth Walk of Shame» στο κέντρο του Λονδίνου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της ποινικοποίησης των ατόμων της LGBT+ κοινότητας σε 29 κράτη μέλη της Κοινοπολιτείας / Φωτογραφία: Stefan Rousseau/PA Images μέσω Getty Images
0

Ο Ίαν ΜακΚέλεν συμμετείχε σε πορεία διαμαρτυρίας κατά της ποινικοποίησης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις χώρες της Κοινοπολιτείας, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «απαράδεκτη».

Ο πρωταγωνιστής των ταινιών «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» και ακτιβιστής ένωσε τις δυνάμεις του με τους διαδηλωτές στο κέντρο του Λονδίνου το Σάββατο ενάντια στους νόμους που ισχύουν σε 29 χώρες της Κοινοπολιτείας, όπου οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις παραμένουν παράνομες.

Σε έξι από αυτές τις χώρες, τα άτομα της LGBTQ+ κοινότητας αντιμετωπίζουν ισόβια κάθειρξη, ενώ στην Ουγκάντα και τη Νιγηρία εξακολουθεί να ισχύει η θανατική ποινή.

Ίαν ΜακΚέλεν: «Αυτοί οι νόμοι παραμένουν κολλημένοι στα απομεινάρια της βρετανικής αυτοκρατορίας»

Ο ΜακΚέλεν δήλωσε στο PA Media: «Όταν η Βρετανία είχε αυτοκρατορία, εισήγαγε σε χώρες μακριά από εδώ τους νόμους που είχαμε σε αυτή τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των νόμων κατά των ομοφυλόφιλων. Αυτοί οι νόμοι έχουν καταργηθεί, και δικαίως, σε αυτή τη χώρα όπου οι ομοφυλόφιλοι ζουν ελεύθερα και ανοιχτά μαζί με τον υπόλοιπο πληθυσμό, αλλά αυτοί οι παλιοί νόμοι, αυτοί οι βρετανικοί νόμοι, αυτοί οι ξένοι νόμοι παραμένουν κολλημένοι στα απομεινάρια της βρετανικής αυτοκρατορίας που είναι πλέον γνωστή ως Κοινοπολιτεία».

«Δυστυχώς, οι μισές χώρες της Κοινοπολιτείας εξακολουθούν να εφαρμόζουν αυτούς τους παλιούς νόμους, και η έκκλησή μας προς αυτές σήμερα είναι να συμμορφωθούν με τα πρότυπα και τη διακήρυξη της Κοινοπολιτείας και να τους καταργήσουν», τόνισε.

Η διαδήλωση, που ονομάστηκε «Commonwealth Walk of Shame» (Πορεία της Ντροπής της Κοινοπολιτείας), διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Peter Tatchell και το δίκτυο Out and Proud African LGBTI.

Με πληροφορίες από The Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ίαν ΜακΚέλεν: Στην ταφόπλακά μου θα γράφει: «Ενθάδε κείται ο Γκάνταλφ, που έκανε coming out».

Αποκλειστική συνέντευξη / Ίαν ΜακΚέλεν: Στην ταφόπλακά μου θα γράφει: «Ενθάδε κείται ο Γκάνταλφ, που έκανε coming out».

Ο σπουδαίος Βρετανός ηθοποιός σε μια απολαυστική κουβέντα με τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο, με αφορμή το ντοκιμαντέρ «Ίαν ΜακΚέλεν: Ρόλος Ζωής»
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΑΜΠ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΤΙΦΛΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διεθνή / Γιατί η κατασκευή ενός Πύργου Τραμπ στην Τιφλίδα εγείρει ανησυχίες;

Το project φέρνει στο προσκήνιο νέα ερωτήματα για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, καθώς συνδέεται με γη που ανήκει εν μέρει στην οικογένεια του φιλορώσου δισεκατομμυριούχου και de facto ηγέτη της Γεωργίας, Bidzina Ivanishvili, ο οποίος βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2024
THE LIFO TEAM
ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Διεθνή / Η άφιξη των Βρετανών ταξιδιωτών στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια πρέπει να είναι τρεις ώρες πριν την αναχώρησή τους

Το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου που αντικαθιστά τις σφραγίδες στα διαβατήρια με ψηφιακή καταγραφή προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις στους συνοριακούς ελέγχους
THE LIFO TEAM
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας δηλώνει πως οι ΗΠΑ είναι «απολύτως ικανές να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις στο Ιράν»

Διεθνή / ΗΠΑ: Ο υπουργός Άμυνας δηλώνει πως είμαστε «απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις επιθέσεις στο Ιράν»

Ο Πιτ Χέγκσεθ τόνισε ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει «υπομονετικός» και επιδιώκει μια «μεγάλη συμφωνία» που θα εγγυάται ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο
THE LIFO TEAM
ΟΗΕ ΡΩΣΙΑ ΙΣΤΑΗΛ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ

Διεθνή / Ο ΟΗΕ προσθέτει το Ισραήλ και τη Ρωσία στη «μαύρη λίστα» για σεξουαλική βία εν μέσω συγκρούσεων

Ο οργανισμός αναφέρει περιστατικά κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού ανδρών κρατουμένων, από τις δυνάμεις ασφαλείας κυβερνήσεων που έχουν εμποδίσει την πρόσβαση των ερευνητών του ΟΗΕ
THE LIFO TEAM
 
 