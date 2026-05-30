Ο Ίαν ΜακΚέλεν σε πορεία διαμαρτυρίας κατά της ποινικοποίησης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων

Ο Ίαν ΜακΚέλεν συμμετείχε σε πορεία διαμαρτυρίας κατά της ποινικοποίησης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις χώρες της Κοινοπολιτείας, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «απαράδεκτη».

Ο πρωταγωνιστής των ταινιών «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» και ακτιβιστής ένωσε τις δυνάμεις του με τους διαδηλωτές στο κέντρο του Λονδίνου το Σάββατο ενάντια στους νόμους που ισχύουν σε 29 χώρες της Κοινοπολιτείας, όπου οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις παραμένουν παράνομες.

Σε έξι από αυτές τις χώρες, τα άτομα της LGBTQ+ κοινότητας αντιμετωπίζουν ισόβια κάθειρξη, ενώ στην Ουγκάντα και τη Νιγηρία εξακολουθεί να ισχύει η θανατική ποινή.

Ίαν ΜακΚέλεν: «Αυτοί οι νόμοι παραμένουν κολλημένοι στα απομεινάρια της βρετανικής αυτοκρατορίας»

Ο ΜακΚέλεν δήλωσε στο PA Media: «Όταν η Βρετανία είχε αυτοκρατορία, εισήγαγε σε χώρες μακριά από εδώ τους νόμους που είχαμε σε αυτή τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των νόμων κατά των ομοφυλόφιλων. Αυτοί οι νόμοι έχουν καταργηθεί, και δικαίως, σε αυτή τη χώρα όπου οι ομοφυλόφιλοι ζουν ελεύθερα και ανοιχτά μαζί με τον υπόλοιπο πληθυσμό, αλλά αυτοί οι παλιοί νόμοι, αυτοί οι βρετανικοί νόμοι, αυτοί οι ξένοι νόμοι παραμένουν κολλημένοι στα απομεινάρια της βρετανικής αυτοκρατορίας που είναι πλέον γνωστή ως Κοινοπολιτεία».

«Δυστυχώς, οι μισές χώρες της Κοινοπολιτείας εξακολουθούν να εφαρμόζουν αυτούς τους παλιούς νόμους, και η έκκλησή μας προς αυτές σήμερα είναι να συμμορφωθούν με τα πρότυπα και τη διακήρυξη της Κοινοπολιτείας και να τους καταργήσουν», τόνισε.

Η διαδήλωση, που ονομάστηκε «Commonwealth Walk of Shame» (Πορεία της Ντροπής της Κοινοπολιτείας), διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Peter Tatchell και το δίκτυο Out and Proud African LGBTI.

Με πληροφορίες από The Guardian