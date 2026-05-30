Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, λέει η Rosatom

Ο επικεφαλής της Rosatom, Αλεξέι Λιχατσόφ μιλά για «σκόπιμη» επίθεση

The LiFO team
ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΑΠΟΡΙΖΙΑ DRONE
Στιγμιότυπο από βίντεο του γραφείου Τύπου του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, στο οποίο φαίνεται το κατεστραμμένο σύστημα ψύξης του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, στις 4 Σεπτεμβρίου 2024 / Φωτ.:EPA
Η ρωσική υπηρεσία ατομικής ενέργειας Rosatom ανακοίνωσε ότι ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τον ελεγχόμενο από τη Ρωσία πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν σημειώθηκαν ζημιές σε βασικό εξοπλισμό του σταθμού, αλλά από το πλήγμα φέρεται να δημιουργήθηκε μια τρύπα στον τοίχο ενός μηχανοστασίου.

Ο επικεφαλής της Rosatom, Αλεξέι Λιχατσόφ, δήλωσε: «Σήμερα το απόγευμα, ένα ουκρανικό μαχητικό drone-καμικάζι έπληξε το κτίριο του στροβιλοστασίου της Μονάδας Αρ. 6, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έκρηξη. Η έκρηξη δεν προκάλεσε ζημιές στον κύριο εξοπλισμό, ωστόσο άνοιξε μια τρύπα στον τοίχο του στροβιλοστασίου».

Ο Λιχατσόφ μιλά για «σκόπιμη» επίθεση.

Η σημασία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022 και παραμένει υπό τον έλεγχό της. Βρίσκεται κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου, στη νοτιοανατολική ομώνυμη περιφέρεια της Ουκρανίας. Μέσα στα τέσσερα χρόνια του πολέμου, έχει δεχτεί καιρούς πυρά, με την ανησυχία για πυρηνικό ατύχημα στην εγκατάσταση, να εντείνεται.

«Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε ένα περιστατικό που πιθανότατα θα επηρεάσει ακόμη και όσους ζουν πολύ πέρα από τα σύνορα της Ρωσίας και της Ουκρανίας και εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι εντελώς ασφαλείς», δήλωσε ο Λιχατσόφ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
 

 
 
