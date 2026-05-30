Τραμπ: Ίσως ακυρώσει τις συναυλίες στην Ουάσιγκτον μετά την αποχώρηση καλλιτεχνών

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ακυρώσει μια σειρά συναυλιών που είχαν προγραμματιστεί στο πλαίσιο των εορτασμών για την 250ή επέτειο από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά την αποχώρηση αρκετών καλλιτεχνών από το πρόγραμμα.

Αντί των μουσικών εκδηλώσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει ο ίδιος ομιλία και πολιτική συγκέντρωση στην Ουάσιγκτον.

Την Παρασκευή, ο Μπρετ Μάικλς, τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Poison, έγινε ο πέμπτος καλλιτέχνης που αποσύρθηκε από τις συναυλίες «Freedom 250», οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τις 25 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου στο National Mall, στο κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Τραμπ για πιθανή αντικατάσταση των συναυλιών με ομιλία του: Είμαι το νούμερο ένα αξιοθέατο στον κόσμο

Σε ανάρτησή του το Σάββατο στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι σκέφτεται να αντικαταστήσει τις συναυλίες με μια ομιλία και μια μεγάλη συγκέντρωση υποστηρικτών.

Παράλληλα, δεν έχασε την ευκαιρία να προβάλει τον εαυτό του με τον γνωστό του τρόπο, χαρακτηρίζοντάς τον ως «το νούμερο ένα αξιοθέατο σε ολόκληρο τον κόσμο». Όπως έγραψε, είναι «ο άνθρωπος που συγκεντρώνει πολύ μεγαλύτερο κοινό από τον Έλβις στα καλύτερά του χρόνια και το κάνει χωρίς κιθάρα».

Οι συναυλίες είχαν σχεδιαστεί ως μέρος των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο, οι διαδοχικές αποχωρήσεις καλλιτεχνών φαίνεται να έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση την πραγματοποίησή τους.

Με πληροφορίες από Reuters

