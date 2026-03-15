«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι καλά»: Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών απαντά στον Τραμπ

Φωτ. Μοτζτάμπα Χαμενεΐ / Χ
Συνεχίζονται οι φήμες γύρω από την κατάσταση της υγείας του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, με την Τεχεράνη να προσπαθεί να βάλει τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, διαβεβαίωσε ότι ο ηγέτης του Ιράν είναι καλά στην υγεία του και διαχειρίζεται πλήρως την κατάσταση εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 56χρονος ηγέτης είναι «καλά» και «ελέγχει πλήρως τις εξελίξεις», ενώ τόνισε πως η Τεχεράνη είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε περιφερειακή πρωτοβουλία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια δίκαιη λήξη του πολέμου.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση στο τραπέζι.



Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Οι φήμες για την υγεία του

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν παραδεχθεί ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στην ισραηλινή επίθεση που σηματοδότησε την έναρξη του πολέμου, ωστόσο υποστηρίζουν ότι τα τραύματά του δεν είναι σοβαρά.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης, που ανέλαβε καθήκοντα μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, από τα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ανέλαβε την εξουσία, γεγονός που τροφοδότησε έντονα σενάρια για την κατάσταση της υγείας του.

Η πρώτη του δημόσια δήλωση μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στις 12 Μαρτίου, ωστόσο δεν εμφανίστηκε ο ίδιος, καθώς το μήνυμα διαβάστηκε από τηλεοπτικό παρουσιαστή, κάτι που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις εικασίες γύρω από το αν είναι πράγματι σε θέση να ασκεί τα καθήκοντά του.

