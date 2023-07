Νέο ιπτάμενο αντικείμενο σε συναυλία- «Θύμα» αυτή τη φορά ο Drake

Τέλος δεν έχουν τα περιστατικά με αντικείμενα που προσγειώνονται στη σκηνή, κατά τη διάρκεια συναυλιών. Τελευταίο «θύμα» αυτής της τάσης ήταν ο Drake.

Σε συναυλία στο Σικάγο, στο πλαίσιο της περιοδείας «It’s All A Blur Tour», ο Drake ήταν στη σκηνή όταν κάποιος από το κοινό αποφάσισε να του πετάξει ένα κινητό τηλέφωνο. Το τηλέφωνο χτύπησε τον ράπερ στο χέρι, ο οποίος γύρισε και το κοίταξε, αλλά δεν σταμάτησε να τραγουδά.

A fan threw their phone at Drake during his Chicago show last night. pic.twitter.com/glJ5rIGQS7