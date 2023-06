Ava Max: Θαυμαστής ανέβηκε στη σκηνή και τη χαστούκισε- Την τραυμάτισε στο μάτι

Χαστούκι από θαυμαστή της, κατά τη διάρκεια συναυλίας, δέχθηκε η Ava Max, με συνέπεια να τραυματιστεί στο μάτι.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν έναν άνδρα να χτυπά την Αμερικανίδα ποπ σταρ στο πρόσωπο, την ώρα που εκείνη τραγουδά, σε συναυλία στο Λος Άντζελες. «Με χαστούκισε τόσο δυνατά, που γρατσούνισε το εσωτερικό του ματιού μου. Δεν θα ξαναέρθει ποτέ σε συναυλία», έγραψε στο Twitter η Ava Max.

He slapped me so hard that he scratched the inside of my eye. He’s never coming to a show again 😡😡thank you to the fans for being spectacular tonight in LA though!!❤️