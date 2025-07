Νέο αιματοκύλισμα στη Γάζα: 33 νεκροί από ισραηλινές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο

Τουλάχιστον 33 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας το τελευταίο 24ωρο από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με υγειονομικές πηγές, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε περισσότερους από 100 στόχους στην περιοχή.

Οι επιδρομές σημειώνονται την ώρα που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προετοιμάζεται να αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να προωθήσουν τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός.

Παράλληλα, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε το Σάββατο τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας στον βόρειο τομέα της Γάζας, όπου καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις τροφίμων. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Στη Γάζα, ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα ανέφερε ότι 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν από πλήγματα σε δύο κατοικίες στην πόλη της Γάζας. Στη νότια Λωρίδα, άλλοι 13 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στην περιοχή Μουάσι, όπου έχουν καταφύγει χιλιάδες εκτοπισμένοι σε σκηνές. Μάλιστα, πέντε από τα θύματα ανήκαν στην ίδια οικογένεια, σύμφωνα με το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς.

BREAKING: Seven people, including children have been killed in an Israeli strike on Abu Assi School, which was sheltering displaced families in Al-Shati refugee camp, west of Gaza City. Survivors were seen clinging to the bodies of their children, spending their final moments… pic.twitter.com/coDLpJ5czV