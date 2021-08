Νεκρός σε τροχαίο ο 18χρονος γιος του πρώην άσου της εθνικής Γερμανίας και της Τσέλσι, Μίκαελ Μπάλακ, Εμίλιο.

Ο 18χρονος ενεπλάκη σε δυστύχημα με γουρούνα, το οποίο συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης, νότια της Λισαβόνας.

Οι πρώην σύλλογοι του Γερμανού άσου, Τσέλσι, Μπάγιερν Μονάχου και Μπάγιερν Λεβερκούζεν έστειλαν συλλυπητήρια στην οικογένεια.

Ο Oliver Kahn, ο οποίος έπαιξε δίπλα του για τη Γερμανία και την Μπάγερν Μονάχου, δήλωσε ότι «συγκλονίστηκε βαθιά» από τα νέα.

«Δεν υπάρχουν λόγια τέτοια στιγμή», δήλωσε ο Khan στην ιστοσελίδα της Μπάγερν Μονάχου.

Η Τσέλσι, με την οποία ο Μπάλακ κέρδισε τρεις φορές τον τίτλο της Premier League, το League Cup και το Κύπελλο FA, δήλωσε ότι σοκαρίστηκε και εξέφρασε τη λύπη της ομάδας, όταν έγιναν γνωστά τα νέα του θανάτου του Εμίλιο.

Ο Μπάλακ έπαιξε για τη Λεβερκούζεν από το 1999 έως το 2002 και το 2010 έως το 2012.

«Πενθούμε για το παλικάρι και οι σκέψεις μας είναι με τον Μίκαελ και τη Σιμόν» δήλωσε η διοίκηση.

Η γερμανική ομάδα Chemitzer FC της τέταρτης εθνικής δήλωσε ότι ο Εμίλιο, εγγονός μέλους του εποπτικού συμβουλίου Stephan Ballack, ολοκλήρωσε μια πρακτική άσκησης τριών εβδομάδων στην ομάδα το 2019.

«Η Chemnitzer FC εκφράζει τη βαθιά λύπη της για την οικογένεια και εύχεται σε όλους τους συγγενείς πολλή δύναμη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφεραν σε δήλωσή τους.

Ο πρώην αρχηγός της Τσέλσι, Τζον Τέρι, έγραψε στο Instagram: «Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν πόσο συγκλονισμένος είμαι».

Everybody associated with Chelsea Football Club is shocked and saddened to learn of the death of Emilio Ballack at the terribly young age of 18.



All our thoughts are with his father Michael and his family at this sad time. 💙