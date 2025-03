Νεκρός δημοσιογράφος του Al Jazeera που έκανε ρεπορτάζ στη Γάζα

Τον θάνατο δημοσιογράφου του Al Jazeera στη Γάζα ανακοίνωσε το δίκτυο του Κατάρ.

Ο Χοσάμ Σαμπάτ εργαζόταν για το Al Jazeera Mubasher, την αραβόφωνη υπηρεσία απευθείας μετάδοσης και σύμφωνα με όσα μετέφερε, ισραηλινό πλήγμα που είχε στόχο το αυτοκίνητό του στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας επιβεβαίωσε τον θάνατό του, όπως και τον θάνατο ενός εργαζομένου του τηλεοπτικού δικτύου Palestine Today, της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, σε πλήγμα που προηγήθηκε, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους.

«Ο Χοσάμ Σαμπάτ, δημοσιογράφος του καναλιού Al Jazeera Mubasher, σκοτώθηκε στη βόρεια Γάζα τη Δευτέρα. Μάρτυρες δήλωσαν στο δίκτυο ότι το αυτοκίνητό του έγινε στόχος στο ανατολικό τμήμα της Beit Lahiya. Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός σκότωσε τον δημοσιογράφο Μαχάμαντ Μανσούρ, ο οποίος εργαζόταν για το Palestine Today, στο Khan Younis στη νότια Γάζα. Σε ρεπορτάζ από το Deir Al Balah στην κεντρική Γάζα, ο Tareq Abu Azzoum του Al Jazeera δήλωσε ότι ήταν "άλλη μια αιματηρή μέρα" στον παλαιστινιακό θύλακα. Είπε ότι ο Μανσούρ έγινε στόχος του Ισραήλ "στο σπίτι του στην πόλη Khan Younis μαζί με τη σύζυγό του και το γιο του" χωρίς καμία προειδοποίηση. Περιγράφοντας την ισραηλινή επίθεση που σκότωσε τον Σαμπάτ, είπε: "Ο Χοσάμ, ένας 23χρονος Παλαιστίνιος δημοσιογράφος, είχε προηγουμένως τραυματιστεί σε ισραηλινή επίθεση, αλλά επέμενε να συνεχίσει το ρεπορτάζ στη Γάζα.... ο ισραηλινός στρατός στόχευσε το όχημά του χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση." Τουλάχιστον 208 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις από τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με το Κυβερνητικό Γραφείο Τύπου στη Γάζα» γράφει ο δημοσίευμα του δικτύου, με το οποίο επιβεβαιώνεται ο θάνατος του δημοσιογράφου.

